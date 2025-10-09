Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF

Luís Roberto Barroso anunciou hoje que irá se aposentar do cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) nos próximos dias.

O que aconteceu

Barroso chorou e foi aplaudido. Ele comunicou a decisão aos demais ministros ao final da sessão no plenário. Ele elogiou os colegas e foi aplaudido enquanto leu seu discurso, bastante emocionado.

Ministro assumiu vaga em junho de 2013. Formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1980, ele foi indicado para o cargo pela então presidente Dilma Rousseff (PT), citada no anúncio da despedida. Antes disso, ele atuou por quase 30 anos como procurador de Justiça no estado do Rio. "Sou grato à presidente Dilma Rousseff, que me indicou da forma mais republicana possível."

"Essa é a última sessão do plenário de que participo", disse ele. "Deixo o tribunal com coração apertado. Não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento", disse ele em outro momento do pronunciamento.

Há cerca de dois anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências.

Luís Roberto Barroso, ministro do STF na sessão desta tarde

Ministro poderia seguir no cargo até 2033, quando completará 75 anos. Nessa idade, ele seria aposentado compulsoriamente.

Barroso sinalizou que faria anúncio nos últimos dias. Na segunda (6), ele afirmou durante um evento na Bahia que "é preciso saber a hora de sair". Em entrevista à Folha de S.Paulo, Barroso disse que sair do Supremo era uma "possibilidade, mas não certeza". Ele falou com o jornal pouco antes de deixar a presidência do STF, que foi assumida por Edson Fachin no último dia 29.

Ministro está entre os que teriam perdido visto dos EUA. Ele sinalizou a jornalistas antes de deixar a presidência do STF que tinha interesse em dar aulas e que havia recebido convite para atuar para diferentes universidades dos Estados Unidos e da França. Ele porém está entre os oito ministros que os EUA teriam cassado o visto.

Filho de ministro deixou Estados Unidos em meio a sanções dos EUA a ministros. Como revelou o UOL, Barroso pediu para seu filho, que era diretor do BTG Pactual em Miami, para não voltar aos Estados Unidos após uma viagem de férias neste ano. A situação teria deixado o ministro bastante abalado.