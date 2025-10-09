Lucros das empresas dos EUA deve ser mais moderado no 3º tri, com destaque para gastos com IA

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As empresas norte-americanas podem reportar um crescimento mais moderado nos lucros do terceiro trimestre do que no início deste ano, em parte devido ao impacto provável da imposição de tarifas de importação, enquanto investidores buscam sinais de que os altos investimentos em inteligência artificial estejam dando resultado.

Embora a maioria das empresas dos Estados Unidos tenha conseguido superar as expectativas de lucro mesmo após o presidente Donald Trump anunciar tarifas de importação elevadas em abril, o impacto total sobre suas políticas comerciais permanece incerto.

Com o otimismo em relação à tecnologia de IA elevando os índices de Wall Street a máximas recordes neste ano, os investidores provavelmente se concentrarão mais em investimentos relacionados à IA do que no impacto das tarifas e outros riscos.

Analistas esperam que as empresas do S&P 500 registrem lucros 8,8% maiores do que no terceiro trimestre de 2024, de acordo com a última previsão da LSEG. O crescimento anual foi superior a 13% em cada um dos dois primeiros trimestres de 2025.

O período de divulgação dos resultados começa extraoficialmente na próxima semana com os resultados de alguns dos maiores bancos dos EUA.

O S&P 500 e o Nasdaq registraram recordes de fechamento na quarta-feira, impulsionados por grandes empresas de tecnologia que lideraram o mercado este ano.

Os lucros das chamadas Sete Magníficas podem ser "muito robustos", disse Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial.

"Mas os investidores ficarão céticos em relação a alguns dos comentários sobre investimentos", disse ele. "Os investidores estão começando a ficar um pouco mais preocupados com o dinheiro que está sendo investido e com o retorno desse investimento."

Os "valuations" atingiram níveis que alguns investidores consideram instáveis, com o S&P 500 sendo negociado atualmente a cerca de 23 vezes as estimativas de lucros futuros e bem acima de sua média de 10 anos, de 18,7 vezes, com base em dados da LSEG Datastream. Valuations elevados em ações de tecnologia e crescimento de megacaps representam um risco particular, dadas as preocupações com investimentos e gastos em IA.

Os investidores estão ansiosos para ver os resultados trimestrais como referência, pois a paralisação do governo dos EUA, iniciada em 1º de outubro, atrasou os relatórios econômicos oficiais do governo norte-americano.

A falta de informações tornou mais difícil entender como a economia está se saindo e como o Federal Reserve pode proceder com as taxas de juros. No mês passado, o banco central dos EUA cortou os juros pela primeira vez desde dezembro, em meio à fraqueza do mercado de trabalho.

Ainda assim, dados econômicos otimistas durante o último trimestre provavelmente significam que os lucros e o crescimento de receita das empresas do S&P 500 no terceiro trimestre irão superar as expectativas de consenso do mercado, de acordo com o estrategista-chefe de ações dos EUA do Goldman Sachs, David Kostin, e sua equipe.

Estrategistas do Goldman Sachs escreveram em nota que esperam que as empresas tenham mantido suas margens de lucro, mesmo com as tarifas de importação "provavelmente tendo sido um obstáculo maior no terceiro trimestre do que no segundo trimestre", e afirmaram que as taxas alfandegárias aumentaram 33% nesse período, para US$93 bilhões.

A receita provavelmente cresceu 5,7% para as empresas do S&P 500 em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, de acordo com a LSEG. As vendas aumentaram 6,4% no segundo trimestre e 5% nos três primeiros meses do ano.

A expectativa é que a recuperação do setor de bancos de investimento tenha ajudado a impulsionar os seis maiores bancos dos EUA a obterem lucros mais fortes no terceiro trimestre.

No segundo trimestre, os lucros das empresas do S&P 500 cresceram 13,8%, enquanto os analistas no início de julho estimavam uma alta de 5,8%, mostraram dados da LSEG.

"Até agora, nem as tarifas nem a incerteza econômica do consumidor tiveram impacto negativo" no crescimento dos lucros, disse Oliver Pursche, vice-presidente sênior e consultor da Wealthspire Advisors.