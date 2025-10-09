Litoral fluminense tem oito praias com o certificado Bandeira Azul

O litoral costeiro do estado do Rio de Janeiro tem oito praias contempladas com o certificado internacional Bandeira Azul (Blue Flag), honraria ecológica voluntária concedida a praias, marinas e embarcações turísticas que atendem a critérios rigorosos de gestão ambiental, qualidade da água, segurança e educação ambiental.

"Esta certificação é um marco para o Rio de Janeiro e coroa o trabalho contínuo do Inea [Instituto Estadual do Ambiente] em promover o desenvolvimento sustentável. Ter oito de nossos ambientes costeiros reconhecidos com a Bandeira Azul atesta que estamos no caminho certo, conciliando a conservação da nossa rica biodiversidade com oferta de lazer de qualidade para a população e o turismo", comemorou o secretário de estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

As praias contempladas são verdadeiros cartões-postais de suas regiões, que agora unem sua beleza natural a um compromisso com a sustentabilidade. Em Búzios, a Praia do Forno é um cenário clássico, enquanto Tucuns oferece uma atmosfera mais tranquila. Arraial do Cabo é representado pela Praia Lagunar de Caiçara, conhecida por suas águas serenas. Em Cabo Frio, o extenso areal da Praia do Peró se destaca. Já no interior da Região dos Lagos, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia apresentam, respectivamente, a Praia de Ubás e a Praia das Pedras de Sapiatiba, na Lagoa de Araruama, que têm águas cristalinas e com muita salinidade e água morna.

A Bandeira Azul é um dos selos socioambientais mais respeitados globalmente. Para a gestão pública, o programa funciona como um guia de excelência, promovendo um desenvolvimento econômico alinhado com a preservação do meio ambiente. E para os turistas é um indicador de qualidade ambiental, segurança, bem-estar e educação sustentável.

Um dos trabalhos realizados pelo Inea é a coleta e análise de amostras de água do mar ao longo de todo o litoral fluminense, gerando dados essenciais para a saúde da população. Esse trabalho contínuo é o que embasa o relatório de balneabilidade, informando quais praias estão próprias ou impróprias para o banho, fundamental para que os oito ambientes costeiros possam atender aos rigorosos critérios do programa Bandeira Azul.

Com mais de 15 anos de experiência, o selo ecológico tem como objetivo certificar marinas e praias onde todos os aspectos da gestão ambiental são atendidos.

Uma praia pode ser eleita se for oficialmente uma área de banho, com pelo menos um ponto de coleta para análise da qualidade da água. O nome e os limites da praia devem ser reconhecidos oficialmente, podendo estar localizada em águas costeiras, marinhas ou interiores.

A marina pode ser eleita se for oficialmente uma área para barcos de passeio, à vela ou a motor, também podendo estar em águas costeiras, marinhas ou interiores.

Confira abaixo em quais unidades de conservação os ambientes costeiros premiados estão inseridos: