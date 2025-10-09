Líder do partido governista do Japão diz que decisões do BC sobre juros devem estar alinhadas com meta do governo

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - A chefe do partido governista do Japão, Sanae Takaichi, disse nesta quinta-feira que o banco central do país é responsável pela definição da política monetária, mas que qualquer decisão tem que se alinhar à meta do governo.

A inflação recente no Japão foi impulsionada pelo aumento dos custos das matérias-primas e não por uma demanda sólida, disse Takaichi em um programa de televisão quando questionada sobre as perspectivas de alta da taxa de juros no curto prazo pelo Banco do Japão.

"Acredito que devemos ter como objetivo alcançar uma inflação impulsionada pela demanda (forte)", disse Takaichi, sinalizando sua cautela contra um aumento prematuro dos juros.

"Meios específicos de política monetária estão sob a jurisdição do Banco do Japão. Mas qualquer decisão que ele tome deve estar alinhada com a política econômica do governo", disse Takaichi, que é conhecida como defensora de políticas fiscais e monetárias expansionistas.

A vitória surpreendente de Takaichi em uma disputa pela liderança do partido no fim de semana, que a coloca no caminho para se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão, levou o iene a uma mínima de oito meses em relação ao dólar, com a diminuição das apostas de um aumento da taxa de juros no curto prazo pelo banco central.

"Não quero provocar quedas excessivas do iene. Mas, em geral, há prós e contras em um iene fraco", disse Takaichi.

Embora um iene fraco sirva como um alívio para os fabricantes afetados pelas tarifas mais altas dos Estados Unidos, ele prejudica as famílias ao aumentar o custo das importações de matérias-primas, disse ela.

Takaichi disse que dará imediatamente uma ordem para compilar um pacote de medidas para amortecer o impacto econômico do aumento do custo de vida, caso seja escolhida pelo Parlamento para se tornar a próxima primeira-ministra.

"Precisamos aprovar no Parlamento uma lei para cortar o imposto sobre a gasolina e elaborar um orçamento suplementar. Caso contrário, as pessoas continuarão sofrendo com o aumento do custo de vida, o que prejudicará o consumo, os lucros das empresas e a economia", disse ela.

Os rendimentos dos títulos do governo japonês (JGBs) subiram com a perspectiva de Takaichi implementar um grande pacote de gastos que aumentará a dívida do país e piorará suas finanças já em frangalhos.

"Eu nunca disse que não precisamos estar atentos à saúde fiscal do Japão", embora a prioridade seja alcançar o crescimento econômico, disse Takaichi.

"Os JGBs são detidos majoritariamente por investidores domésticos. É o mercado de títulos mais estável do mundo", disse ela.

(Reportagem de Leika Kihara)