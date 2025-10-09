Líder da Coreia do Norte elogia partido governista em meio a visita de delegações estrangeiras para 80º aniversário

Por Heekyong Yang

SEUL (Reuters) - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, elogiou o legado do partido governista do país em um discurso antes do 80º aniversário da fundação da nação, na sexta-feira, quando delegações da China, Rússia e Vietnã chegaram a Pyongyang para participar das comemorações.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, uma delegação da Rússia liderada pelo ex-presidente Dmitry Medvedev, bem como o chefe do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, estão entre os dignitários estrangeiros que participam dos eventos para marcar o aniversário do Partido dos Trabalhadores da Coreia nesta semana.

Li, que foi recebido por uma guarda de honra no aeroporto de Pyongyang, disse que a China e a Coreia do Norte "como vizinhos socialistas conectados por montanhas e rios, tem uma profunda amizade tradicional", disse o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.

O líder máximo do Vietnã, Lam, e sua delegação participaram de uma cerimônia de boas-vindas em um centro esportivo de Pyongyang, informou a Agência de Notícias do Vietnã (VNA). Essa é a primeira visita de um líder do Partido Comunista vietnamita à Coreia do Norte em quase 20 anos e espera-se que acordos de cooperação sejam assinados durante a visita, de acordo com pessoas familiarizadas com o planejamento.

Medvedev, que agora é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, está visitando o país com uma delegação que inclui o ministro de Recursos Naturais, Alexander Kozlov, e o governador da região de Kursk, informou a agência de notícias russa TASS.

Durante a visita da delegação russa à Coreia do Norte, os dois lados emitiram uma declaração conjunta na qual Pyongyang expressou total apoio às operações militares de Moscou na Ucrânia, e a Rússia agradeceu à Coreia do Norte por enviar apoio à região de Kursk.

