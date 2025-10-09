Liberados oito membros de missão médica sequestrados por guerrilheiros na Colômbia

Guerrilheiros dissidentes das Farc libertaram todos os integrantes de uma missão médica que mantiveram sequestrados por um dia em uma zona de conflito da Colômbia, informaram autoridades locais à AFP nesta quinta-feira (9).

Uma médica, uma enfermeira-chefe, quatro auxiliares de enfermagem e dois motoristas que viajavam em dois veículos pelo sudoeste do país foram retidos na quarta-feira por rebeldes sob o comando do homem mais procurado da Colômbia, conhecido como Iván Mordisco.

O secretário de Governo do departamento de Huila, onde ocorreu o sequestro, confirmou à AFP a libertação "há alguns minutos", resultado da pressão de líderes, organizações sociais, entidades governamentais e das forças de segurança.

"O grupo armado ilegal decidiu entregar as pessoas sequestradas a membros da comunidade no povoado Jardines (...) e a informação que temos é que elas estão em boas condições de saúde", disse o secretário Juan Carlos Casallas.

O Escritório de Direitos Humanos da ONU na Colômbia, que inicialmente havia informado sobre nove sequestrados, corrigiu o número e reiterou aos grupos armados "sua obrigação de respeitar a Missão Médica (...) de forma irrestrita, em todo tempo e lugar".

O sequestro ocorreu "nas primeiras horas da manhã" de quarta-feira, e "imediatamente foram ativadas ações humanitárias, o deslocamento das forças de segurança" e "sobrevoos" na região, afirmou Casallas.

Essa área da Colômbia enfrenta uma crise de segurança devido à atuação de guerrilheiros que extorquem camponeses, incluindo produtores de café.

Na quarta-feira, o ministro da Defesa responsabilizou Mordisco pelo "crime de lesa-humanidade".

O país sul-americano atravessa a pior onda de violência desde o desarmamento da maior parte das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que se transformou em partido político.

O presidente de esquerda Gustavo Petro tenta, sem sucesso, negociar com vários grupos rebeldes.

