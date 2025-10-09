Mega Oferta: lavadora de alta pressão WAP está com 32% off, por R$ 315

O Guia de Compras UOL encontrou a lavadora de alta pressão Ousada Plus 2200, da marca WAP, com 32% de desconto, custando R$ 314,91 na Amazon. Para chegar nesse preço, é preciso usar o cupom de desconto "JARDIM10OFF" antes de finalizar o pagamento.

Segundo a fabricante, o produto é ideal para quem busca facilitar a limpeza do dia a dia, seja em casa ou no carro. Confira a seguir mais informações e algumas opiniões de quem comprou.

O que diz a WAP sobre a lavadora?

Lavadora de alta pressão para limpezas no dia a dia

Com mangueira de 3 metros e trava de segurança da pistola

Tem um bico regulável para jatos concentrados ou em leque

Reduz o consumo de água em até 80% comparado à mangueira tradicional

Possui sistema stop total, que corta o fluxo de água e energia do motor

Equipada com alça e rodas para facilitar o transporte

Com potência de 1.500 W e vazão de 342 L/h

Ideal para limpar calçadas, bicicletas, motos, carros e paredes

Acompanha acessórios como pistola de alta pressão com trava, baioneta, lança com bico regulável, mangueira, engate rápido e agulha para limpeza

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a lavadora acumula mais de 8.600 avaliações, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiam, principalmente, a potência e o custo-benefício da lavadora. Confira os comentários avaliativos:

A máquina é potente. Não sofro mais para limpar a calçada e estou economizando com a lavagem do carro. Super contente com minha compra, que chegou antes do prazo, inclusive. Salete Giacomet

Ótima lavadora e tem muita força. Excelente compra. Super recomendo e compraria novamente. Débora Pereira

Excelente lavadora e chegou rápido. Ótima vazão e pressão de água. Veio tudo certinho e por ser 220 V me parece ser mais forte que as demais que já tive (de 110 V). Mais silenciosa que as demais que tive. Recomendo. Diego

Excelente produto, uso mais de três horas sem parar e não desliga, estou gostando bastante da potência dele. Super recomendo pelo custo-benefício e valor. Caroline S.

Pontos de atenção

Há também consumidores que criticam o comprimento da mangueira, fragilidade do produto e pistola de pressão sem regulagem.

A máquina é boa e atende bem ao uso doméstico. As rodas não são tão úteis porque a mangueira está conectada atrás. A alça preta é desmontável, o que foi uma boa surpresa porque eu estava preocupado com o tamanho. Gustavo Lima

Boa lavadora. Para quem quer uma máquina para pequenos serviços, ela serve. O ponto negativo fica por conta da conexão rápida entre a baioneta e a lança com bico regulável. Parece ser muito frágil e vaza muito. No mais, uma máquina de boa potência para serviços domésticos e lavar o carro. Aloizio Barros de Souza

O produto é bem compacto e prático, a pressão de água é agradável para a proposta. A única crítica é que realmente é muito curta a mangueira de alta pressão, mas o produto é bom. Recomendo para quem não precisa de algo profissional e tem um uso casual, como o meu. Idenilson Costa

Produto muito bom. Único problema é que a pistola de pressão não tem regulagem. Sidney Sérgio Glória de Souza

