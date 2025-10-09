Ladrões invadem casa em SP e fazem família refém na mesma rua onde delegado foi morto em 2024

Três homens, de 19, 26 e 46 anos, foram presos em flagrante depois de invadirem uma casa na Vila Romana, zona oeste de São Paulo, e fazer uma família refém. O caso aconteceu no último domingo, 5, na Rua Caio Graco, mesma via onde um delegado foi assassinado em setembro do ano passado.

A Polícia Militar foi acionada após receber a denúncia de uma testemunha que viu o grupo entrando na residência. Ao chegar no local, os agentes encontraram um casal em estado de choque amarrado com um enforca gato, sendo mantidos reféns por um suspeito.

Ao ver os policiais, o criminoso teria jogado um celular no chão e danificado o aparelho. Segundo a PM, ele estaria em contato com outro integrante do grupo, que permanecia do lado de fora da casa.

Ainda dentro do imóvel, outros dois homens foram localizados. O trio foi contido pelos policiais e preso em flagrante. As vítimas foram libertadas em segurança.

De acordo com o relato da polícia, a casa estava revirada, com gavetas e armários abertos. Em um dos cômodos, foi encontrada uma mochila que, segundo os agentes, pertencia aos suspeitos. Dentro dela, havia joias das vítimas e munições de um revólver calibre 32.

Os três homens foram conduzidos ao 91º Distrito Policial (Ceasa), onde permanecem à disposição da Justiça, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado. O caso foi registrado como roubo.

Delegado morreu na mesma rua em 2024

Há pouco mais de um ano, em setembro de 2024, o delegado Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, morreu após ser baleado no peito durante uma tentativa de assalto na Rua Caio Graco.

Ele caminhava com a esposa, Ana Paula Batista Ramalho Soares, que também é policial, e reagiu ao ser abordado por dois criminosos. Um terceiro suspeito teria participado da ação, dando cobertura à dupla. De acordo com a SSP-SP, os três foram presos ainda no ano passado.