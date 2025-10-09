Kremlin nega que esforços entre Rússia e EUA para acabar com guerra na Ucrânia estejam exauridos

MOSCOU (Reuters) - O assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, disse nesta quinta-feira que os esforços da Rússia e dos Estados Unidos para acabar com o conflito na Ucrânia ainda estão vivos, informou a agência de notícias estatal TASS, parecendo contradizer os comentários de um importante diplomata russo no dia anterior.

Na quarta-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse que o ímpeto da cúpula de 15 de agosto em Anchorage, no Alasca, entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos EUA, Donald Trump, "foi em grande parte esgotado", acusando os aliados europeus da Ucrânia de torpedear os esforços de paz.

Mas Ushakov disse, segundo a agência: "As alegações de que o ímpeto de Anchorage está desaparecendo, ou que o ímpeto se esgotou, são completamente incorretas. Continuamos a trabalhar com os americanos com base no que foi acordado entre os presidentes em Anchorage".

A cúpula Trump-Putin não conseguiu produzir nenhum avanço para acabar com a guerra, que se arrasta há mais de três anos e meio, e Trump, nas últimas semanas, tem criticado Putin cada vez mais.

Moscou faz questão de enfatizar que continua aberta a um acordo diplomático, mas afirma que continuará a atingir seus objetivos militarmente se não for possível chegar a um acordo de paz.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse várias vezes que não acredita que Putin esteja realmente buscando a paz, acusando-o de protelar as negociações para continuar lutando.

(Reportagem da Reuters)