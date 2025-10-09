Justiça multa Prefeitura de SP em R$ 25 milhões por restringir aborto legal

A Justiça de São Paulo condenou a prefeitura da capital paulista a pagar uma multa de R$ 24,8 milhões por não garantir acesso a aborto legal a vítimas de violência sexual. Cabe recurso da decisão.

O que acontece

Multa foi aplicada por descumprimento de ordem judicial. Em decisão publicada ontem, a juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 9ª Vara de Fazenda Pública, disse que a prefeitura não retomou o serviço de aborto legal no hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da cidade.

Atendimento no hospital foi suspenso em dezembro de 2023, por decisão da gestão de Ricardo Nunes (MDB). Em março deste ano, a Justiça determinou a retomada do serviço na unidade ou o encaminhamento das pacientes a outras unidades de saúde.

A multa é compatível com a "gravidade da conduta omissiva", segundo a juíza. O valor, correspondente a 497 dias de descumprimento da decisão judicial, deve ser destinado ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FEDCA). A ação foi proposta pela deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual Carlos Giannazi e o vereador Celso Giannazi, todos do PSOL.

A juíza rejeitou os argumentos da prefeitura no processo. A gestão municipal alegou cerceamento de defesa e disse que os autores da ação não informaram nomes completos e CPF das pacientes que tiveram atendimento negado nos hospitais.

Magistrada ressaltou que a identidade e os dados das pacientes devem ser protegidos. "Ademais, deveria o município, que detém o monopólio dos registros de atendimento, ter feito uma verificação em seus próprios registros com base nas datas e unidades informadas e comprovado, com dados concretos, que os procedimentos foram efetivamente realizados ou reagendados", diz a decisão.

A juíza também afirmou que o acesso ao aborto legal também não foi garantido em outros hospitais. Segundo a decisão, dos quatro hospitais listados pela prefeitura, um não realiza o procedimento, outro afirma que só não pode interromper a gravidez após 22 semanas e outros dois não esclareceram se realizam ou não o serviço para gestações acima dessa idade gestacional. A lei brasileira não estabelece limite de idade gestacional para realização de aborto legal.

A prefeitura informou que vai recorrer da decisão. Em nota enviada ao UOL, afirmou que "as decisões técnicas feitas por médicos e profissionais da saúde devem prevalecer sobre questões ideológicas". A Secretaria Municipal da Saúde também disse que o atendimento para aborto legal é realizado em quatro hospitais municipais: Cármino Caricchio (Tatuapé), Fernando Mauro Pires da Rocha (Campo Limpo), Tide Setúbal (São Miguel Paulista) e Mário Degni (Jardim Sarah).

No Brasil, o aborto é permitido em três casos. Tem direito ao procedimento vítimas de estupro, gestantes que correm risco de vida ou que gestam fetos anencéfalos.