Juíza federal bloqueia envio da Guarda Nacional por Trump em Illinois

Por Diana Novak Jones e Dietrich Knauth e Jeenah Moon

CHICAGO (Reuters) - Uma juíza federal de Chicago bloqueou temporariamente, nesta quinta-feira, o envio de centenas de soldados da Guarda Nacional para Illinois pelo presidente dos EUA, Donald Trump, cinco dias depois que outro juiz bloqueou um envio semelhante em Portland, Oregon.

A juíza distrital April Perry disse que permitir a presença de tropas da Guarda no Estado apenas "colocaria mais lenha na fogueira", depois de ouvir mais de duas horas de argumentos dos advogados do governo dos EUA e do Estado de Illinois, que processou o governo Trump por causa do destacamento.

A juíza disse que sua ordem completa, por escrito, será disponibilizada na sexta-feira.

Na manhã desta quinta-feira, os soldados da Guarda foram vistos patrulhando uma instalação de imigração nos subúrbios de Chicago, que se tornou um alvo frequente de protestos nas últimas semanas.

Separadamente, um painel de três juízes em um tribunal federal de apelações em São Francisco, nesta quinta-feira, parecia estar propenso a anular a decisão que bloqueava a mobilização de Trump em Portland, o que abriria caminho para a entrada de centenas de soldados naquela cidade.

Os resultados dos dois casos podem ter implicações significativas para a campanha em expansão de Trump de enviar militares para as ruas das cidades dos EUA, apesar das objeções dos líderes democratas.

Os advogados do governo em ambos os tribunais disseram que os soldados da Guarda eram necessários para proteger dos manifestantes os servidores e propriedades federais. Os governadores democratas de Illinois e Oregon acusaram Trump de descaracterizar deliberadamente pequenos protestos, em sua maioria pacíficos, como violentos e perigosos para justificar o envio da Guarda Nacional.

Ao proferir sua decisão nesta quinta-feira, Perry disse que estava tendo dificuldade em dar crédito às alegações do governo sobre violência durante os protestos na instalação de imigração em Broadview, Illinois.

Ela citou uma decisão de outro juiz de Chicago, também emitida nesta quinta-feira, que limitou temporariamente a capacidade dos agentes federais de usar a força para dispersar multidões. Os manifestantes e jornalistas entraram com uma ação judicial separada para obter essa ordem, dizendo que os agentes federais os haviam ferido no centro de Broadview.

Perry disse que o comportamento dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) motivou os protestos e que o envio de soldados da Guarda para Broadview "só colocaria mais lenha na fogueira que os próprios réus acenderam".

"ESTAMOS INDO PARA OUTRAS CIDADES"

No tribunal de apelação em São Francisco, Stacy Chaffin, procuradora-geral adjunta do Oregon, repetiu o argumento da ordem que bloqueou o destacamento de Trump, dizendo que as descrições do presidente sobre Portland como uma cidade devastada pela violência eram "desvinculadas da realidade".

Os juízes questionaram se deveriam considerar apenas as circunstâncias atuais ou levar em conta os protestos mais ativos no início deste ano que fecharam temporariamente a sede do ICE em Portland.

O juiz Ryan Nelson, nomeado por Trump, disse que os tribunais não deveriam se envolver em uma análise "diária" sobre a necessidade de tropas em um determinado momento.

A Guarda Nacional faz parte das forças militares e pode ser enviada para o exterior ou dentro do país. Nos EUA, a Guarda é geralmente dirigida por governadores e responde a eventos como desastres naturais. De acordo com a legislação dos EUA, a Guarda Nacional e outros militares normalmente não têm permissão para se envolver na aplicação da lei civil.

Embora um presidente dos EUA possa enviar a Guarda sob certas autoridades, Trump está testando os limites desses poderes ao enviá-la para cidades controladas por seus adversários políticos.

Nesta quinta-feira, Trump sugeriu novamente que pretende expandir seu esforço de enviar tropas para cidades para combater o que ele afirma ser uma violência desenfreada. O presidente já havia enviado tropas para a capital do país, Washington, e Los Angeles. As tropas também foram enviadas para Memphis, no Tennessee, com o apoio do governador republicano do Estado.

"Estamos em Memphis. Estamos indo para Chicago. Estamos indo para outras cidades", disse o presidente republicano no início de uma reunião de gabinete, acrescentando que a presença federal já estava na cidade do Tennessee há uma semana.

"Temos uma Guarda Nacional muito poderosa. Estamos enfrentando diretamente a ameaça sinistra do terrorismo e da violência doméstica de esquerda, incluindo o grupo terrorista antifa", referindo-se a um movimento antifascista descentralizado sem estrutura formal.

Um tribunal de Los Angeles decidiu que o envio de tropas da Guarda por Trump para lá durante o verão foi ilegal, uma decisão da qual o governo está recorrendo.

(Reportagens de Diana Novak Jones em Chicago, Dietrich Knauth em Nova York e Jeenah Moon em Broadview, Illinois; reportagens adicionais de Jonathan Allen em Nova York, Nate Raymond em Boston e Emily Schmall e Renee Hickman em Chicago)