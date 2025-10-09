Jiboia é encontrada escondida dentro de caminhonete em oficina no ES; veja

Uma jiboia foi encontrada escondida dentro de uma caminhonete que estava em uma oficina na Serra, região metropolitana de Vitória.

O que aconteceu

Cobra foi vista por mecânicos que trabalham na oficina. Os funcionários foram retirar o capô do veículo e se depararam com o animal.

Mecânicos acionaram o socorro para resgatar a jiboia. Agentes da Polícia Ambiental e da Secretaria do Meio Ambiente de Serra foram até o local e recuperaram a serpente.

Vídeo do resgate foi divulgado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que a cobrase enrolou em um dos pneus do veículo, mas consegue ser resgatada sem ferimentos.

Jiboia recuperada tem porte grande, já é adulta e estava com aspecto saudável. O réptil foi solto em uma área de Proteção Ambiental do Mestre Álvaro. Ninguém ficou ferido.

Vale destacar que a jiboia é uma espécie de cobra inofensiva. Típica da América Latina, ela não possui veneno e pode crescer até atingir três metros.