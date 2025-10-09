Deputada do PT diz que foi vítima de tortura em prisão em Israel

A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) relatou que ela e outros brasileiros foram torturados enquanto estiveram presos em Israel.

O que aconteceu

Segundo a deputada, o exército de Israel fez ataques no entorno da embarcação em que ela estava. "Nós tivemos que ficar por mais de uma hora de quatro pés, como diz aqui no Brasil, com a cabeça no chão, esperando todos os outros barcos", afirmou. A deputada mostrou machucados no joelho causados pelo período em que precisou ficar ajoelhada e com as duas mãos no chão.

Deputada Luizianne Lins mostra machuados na perna após relatar tortura por autoridades israelenses Imagem: Ana Paula Bimbati/UOL

"Foi uma situação que caracteriza tortura", disse a deputada. "Se fazem isso conosco, quando tinha o mundo inteiro olhando pra essa flotilha, você imagina o que é o que não sofre diariamente os palestinos que estão presos", destacou a petista.

A parlamentar disse ainda que o grupo precisou segurar o passaporte nas mãos. "Curiosa para saber como meus companheiros de barco estavam, levantei a cabeça para tentar ver, e ouvi um grito", disse.

UOL procurou a Embaixada de Israel para se manifestar sobre as denúncias da deputada. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Na prisão, a deputada contou que ouviu gritos de mulheres. Ela disse que algumas presas tiveram o cabelo puxado por homens do exército israelense. A parlamentar relatou que não foi agredida fisicamente por eles, mas contou que houve "muita tortura psicológica".

Ainda segundo Luizianne, uma mulher que estava na flotilha está presa em uma solitária em Israel até hoje. A deputada relatou que a integrante do grupo foi aprosionada depois de morder a perna de um integrante do exército enquanto era arrastada pelo cabelo por ele.

Segundo Luizianne, uma das táticas de tortura psicológica era inviabilizar o sono das presas. " Ninguém dormia. A toda hora que você se deitava, eles batiam na cela, para contar quantas presas tinham. Isso era a noite inteira. Era um barulho infernal", relembrou.

Não havia água potável e presas precisam beber água do banheiro da cela. Além disso, as carceragens estavam superlotadas. De acordo com Luizianne, celas que deveriam receber até cinco pessoas tinham 20 mulheres.

Presos retornam ao Brasil

Grupo com 13 brasileiros, incluindo Luizianne, chegou hoje ao Brasil. Eles estavam presos em Israel após serem interceptados por autoridades do país quando estavam a bordo da flotilha que levava ajuda humanitária a Gaza.

Brasileiros desembarcaram nesta manhã no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Além da deputada, compõem o grupo o ativista Thiago Ávila e a vereadora de Campinas (SP) Mariana Conti (PSOL), entre outros ativistas. Dois brasileiros ainda não voltaram.

Diversos militantes de esquerda e apoiadores receberam o grupo no saguão com gritos e aplausos. Políticos como a deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e a estadual Monica Seixas (PSOL) marcaram presença.

Eles chegaram com lenço palestino em volta do pescoço. Alguns estavam vestidos com um moletom cinza, roupa usada na prisão onde ficaram em Israel. Parte do grupo segurava também a bandeira da Palestina nas mãos, e outros, a camiseta "Free Palestina".