Israel e Hamas selam acordo de cessar-fogo em Gaza; comunidade internacional reage de maneira positiva

Sob pressão intensa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Israel e o Hamas concordaram em implementar a primeira fase do plano para acabar com a guerra. Globalmente, lideranças internacionais reagiram de maneira positiva.

Henry Galsky, correspondente da RFI em Israel, e informações da AFP

A primeira fase tem como foco a libertação dos 48 reféns israelenses, 20 dos quais ainda vivos. Segundo Trump, os reféns vivos serão libertados juntos até segunda-feira.

Não haverá qualquer cerimônia de libertação por parte do Hamas, como aconteceu anteriormente.

Os corpos dos reféns mortos devem ser devolvidos a Israel aos poucos porque o Hamas diz precisar de tempo para "encontrá-los".

Uma fonte do Hamas citada pela imprensa israelense diz que, em troca dos reféns vivos, Israel irá libertar dois mil prisioneiros palestinos. Nenhum deles da unidade Nukhba, ou seja, a unidade de elite do Hamas que invadiu Israel em 7 de Outubro de 2023.

Após a assinatura do acordo em Charm el-Sheikh, no Egito, e a entrada em vigor do cessar-fogo, o gabinete de Israel se reunirá para aprovar o acordo formalmente. Em seguida, Israel deve iniciar a retirada das tropas da Faixa de Gaza.

O presidente Donald Trump foi convidado para fazer um discurso especial no Knesset, o parlamento israelense, e disse ao Canal 12 que virá ao país.

Reações

Globalmente, as reações foram predominantemente positivas. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu a libertação de todos os reféns "de maneira digna" e pela garantia de um cessar-fogo permanente. Guterres insistiu que "a luta deve parar de uma vez por todas" e fez apelo à entrada imediata e desimpedida de ajuda humanitária em Gaza.

O presidente palestino, Mahmud Abbas, expressou a esperança de que o acordo seja "um prelúdio para alcançar uma solução política permanente", resultando no estabelecimento de um Estado Palestino independente.

A chefe da Política Externa da União Europeia, Kaja Kallas, classificou o acordo como uma "grande realização diplomática" e uma "chance real" de encerrar o conflito e libertar os reféns.

Aliados e críticos de Israel na Europa também reagiram. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, aliada de Trump, chamou a notícia de "extraordinária". O presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou a esperança de que o acordo abra caminho para uma "solução política", e o chanceler alemão, Friedrich Merz, considerou os desenvolvimentos "encorajadores" e se disse "confiante" em uma solução nesta semana. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, um dos críticos mais vocais da ofensiva israelense, enfatizou que a população civil deve ser apoiada e que as "atrocidades vividas nunca se repitam".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, elogiou os esforços diplomáticos "incansáveis" dos mediadores ? Egito, Catar, Turquia e Estados Unidos ?, bem como de parceiros regionais, para garantir o que ele descreveu como um "primeiro passo crucial". Starmer acrescentou que o acordo deve ser "implementado integralmente, sem demora, e acompanhado pelo levantamento imediato de todas as restrições à ajuda humanitária vital para Gaza".

A Turquia, por sua vez, destacou o papel dos EUA, com o presidente Recep Tayyip Erdogan agradecendo especificamente a Donald Trump por demonstrar "a vontade política necessária para encorajar o governo israelense em direção ao cessar-fogo".

A China também se manifestou, com o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, reiterando a esperança de um "cessar-fogo permanente e abrangente" em Gaza o mais rápido possível, a fim de aliviar a crise humanitária e acalmar as tensões regionais. Guo Jiakun ainda afirmou que "a China defende a adesão ao princípio de que 'os palestinos devem governar a Palestina'".