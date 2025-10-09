O que Hamas pede ao assinar acordo de cessar-fogo em Gaza

Israel e o movimento islamista Hamas alcançaram ontem um acordo para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns, seguindo o plano do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim a dois anos de guerra no território palestino.

Segundo uma fonte próxima aos diálogos consultada pela AFP, o pacto será assinado hoje no Egito após quatro dias de intensas negociações indiretas na localidade turística de Sharm el-Sheikh, nas quais participaram os Estados Unidos, Catar e Turquia como mediadores.

A hora de sua entrada em vigor será anunciada em seguida e os reféns vivos, capturados durante o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra, serão libertados "de acordo com as condições no terreno" em Gaza, indicou outra fonte do movimento islamista palestino.

Referindo-se a "um grande dia para Israel", o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que reunirá hoje seu gabinete às 15h00 GMT (12h em Brasília) para "ratificar o acordo".

Somente após a aprovação, este acordo entrará em vigor, conforme esclareceu o Executivo. O ministro das Finanças, o ultradireitista Bezalel Smotrich, já antecipou que votará contra.

Em Khan Yunis, no sul de uma Faixa de Gaza sitiada, devastada e submetida à fome segundo a ONU, os palestinos aplaudiram, gritaram e dançaram ao saber do acordo, segundo imagens da AFP.

"Graças a Deus! Apesar de todos os mortos e da perda de entes queridos, hoje estamos felizes após o cessar-fogo. Apesar da tristeza e de tudo, estamos felizes", afirmou Ayman al Najjar.

Na praça dos reféns em Tel Aviv, as pessoas também se abraçaram e se parabenizaram pelo pacto.

Troca de reféns por prisioneiros

Lançada em resposta ao ataque de 7 de outubro, a ofensiva de Israel em Gaza causou dezenas de milhares de mortos e uma catástrofe humanitária. Mesmo nesta quinta-feira, a Defesa Civil informou ataques israelenses em alguns pontos da Faixa.

Ao ser consultado sobre o acordo, um membro do alto escalão do Hamas garantiu à AFP que 20 reféns vivos sob seu poder seriam libertados em troca de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos em penitenciárias israelenses.

Das 251 pessoas sequestradas pelo movimento islamista em seu ataque de 2023, 47 continuam em Gaza, 25 das quais morreram, segundo o exército israelense.

Para a concretização da troca, o exército israelense anunciou que está preparando a retirada de suas tropas na Faixa de Gaza, da qual controla aproximadamente 75%.