Israel e Hamas assinam acordo por cessar-fogo e paz na Faixa de Gaza

Representantes do governo de Israel e do grupo extremista Hamas assinaram ontem a primeira fase para o acordo de paz em Gaza, após negociações no Egito. A informação foi divulgada primeiro pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e confirmada pelas duas partes na sequência. O premiê israelense disse que convocará hoje o governo para ratificar a decisão, e o Hamas agradeceu aos mediadores. Trump fez anúncio em sua rede Truth Social e afirmou que Israel vai retirar as tropas da Faixa de Gaza e que "todos os reféns serão libertados". Os detalhes do acordo, porém, ainda não foram informados. Benjamin Netanyahu agradeceu Trump e mediadores, e escreveu que "com a ajuda de Deus, traremos todos de volta". A frase foi publicada em seu canal no Telegram. O Hamas falou sobre o acordo, a entrada de ajuda humanitária e uma troca de prisioneiros. O movimento extremista agradeceu ao Qatar, Egito e Turquia, além dos EUA, que participaram da negociação, em carta publicada também no Telegram. Saiba mais.

Câmara impõe derrota ao governo e enterra MP que traria R$ 17 bi aos cofres. A Câmara dos Deputados retirou de pauta ontem a medida provisória que previa aumento de impostos em alternativa à perda de arrecadação provocada pela derrubada do aumento do IOF, proposto pelo governo. O texto havia sido aprovado na terça em comissão mista da Casa e o prazo para ser analisado em plenário terminava ontem. Um requerimento de retirada de pauta foi aprovado por 251 votos a 193 e a MP caducou. Segundo técnicos da área econômica, a derrubada deve causar um bloqueio nas despesas de 2025, incluindo emendas parlamentares, e abrir um impasse de R$ 35 bilhões no projeto de Lei Orçamentária de 2026. A derrota veio mesmo após o governo fazer uma série de concessões na tentativa de ampliar o apoio à medida. Para governistas, o objetivo de partidos do centrão e da bancada ruralista é restringir o espaço fiscal do presidente Lula no ano que vem, quando ele deve buscar a reeleição. Entenda.

Avaliação positiva e negativa de Lula empatam pela primeira vez no ano. Nova pesquisa Genial/Quaest divulgada ontem mostra que 33% dos brasileiros avaliam o governo Lula como positivo e 37% avaliam como negativo. Os valores estão empatados no limite da margem de erro de dois pontos percentuais —patamar que não alcançado desde dezembro de 2024. Classificam a gestão como regular 27%, e 3% não souberam responder. A aprovação ao trabalho do presidente é de 49%, enquanto 48% o desaprovam. O governo continua a apresentar melhor desempenho no Nordeste (62%), entre os que cursaram até o ensino fundamental (59%) e entre os que ganham até dois salários mínimos (54%). A desaprovação segue mais alta entre eleitores evangélicos (63%). Veja todos os números.

Teto de restaurante em que Fogaça é chef desaba em SP e mata uma pessoa. O teto do restaurante Jamile, localizado no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo, desabou na tarde de ontem, deixando uma pessoa morta e outras sete feridas. O cardápio do restaurante é assinado pelo chef Henrique Fogaça, que negou ser sócio ou ter qualquer vínculo de propriedade do estabelecimento. Uma mulher que estava debaixo do mezanino do restaurante e ficou presa nos escombros morreu antes de ser resgatada. Segundo o corpo de bombeiros, ela teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Inicialmente a hipótese era de que havia ocorrido uma explosão, mas segundo relatos de funcionários não houve e o desabamento ocorreu no mezanino. Saiba mais.

Justiça italiana nega novo recurso, e Zambelli continua presa. Em uma nova audiência, desta vez na Corte de Cassação da Itália — terceira e última instância —, a Justiça do país negou o recurso da deputada federal Carla Zambelli, que está presa no país há mais de dois meses. Com isso, ela permanecerá em regime fechado enquanto espera o processo de extradição. Zambelli está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, para onde foi encaminhada no dia 29 de julho. O andamento da extradição pode levar mais de um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL. A parlamentar fugiu para a Itália após ser condenada, em maio, a dez anos de prisão pelo STF. Zambelli teve nova condenação em agosto - a cinco anos e três meses de prisão - pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.