Irmã de Maddie McCann relata em julgamento mensagens 'sinistras' de mulher acusada de assédio

09/10/2025 09h37

A irmã de Maddie McCann, a menina britânica desaparecida em 2007 em Portugal, testemunhou nesta quinta-feira (9) perante a Justiça sobre mensagens "sinistras" de uma mulher que dizia ser sua irmã, atualmente processada por assediar a família por quase três anos.

Um dia após o depoimento dos pais, Kate e Gerry McCann, Amelie, a irmã de Maddie, testemunhou por videoconferência no tribunal de Leicester (centro da Inglaterra), onde Julia Wandelt, de nacionalidade polonesa, está sendo julgada esta semana.

Detida em fevereiro de 2025, a acusada, de 24 anos, está sendo processada por ter assediado a família McCann por mais de dois anos e meio, fingindo ser Maddie.

Madeleine McCann tinha três anos de idade quando foi sequestrada no Algarve, no sul de Portugal, enquanto Amelie e seu irmão gêmeo Sean tinham dois anos.

Os dois irmãos, que atualmente têm 20 anos de idade, cresceram marcados pelo drama deste desaparecimento, ainda não resolvido e que teve um impacto midiático internacional enorme.

Amelie McCann, que foi contactada por Julia Wandelt em janeiro de 2024, não sabia na época que a jovem polonesa estava assediando seus pais desde junho de 2022.

"No início, não contei a ninguém porque não sabia que ela tinha tentado contatar minha família. Pensei que era algo que poderia lidar sozinha, não queria acrescentar mais estresse aos meus pais", relatou no julgamento a irmã de Maddie.

"Estava acostumada a ignorar esse tipo de mensagens", acrescentou a jovem.

Em muitas das mensagens, Julia Wandelt pedia a Amelie que convencesse seus pais a fazerem um teste de DNA, oferecendo-se até mesmo para pagar um teste para a irmã de Maddie McCann.

"Era muito sinistro vê-la dar detalhes e brincar com minhas emoções e minhas lembranças", acrescentou Amelie McCann.

