IPCA sobe 0,48% em setembro, diz IBGE, e fica abaixo da mediana das estimativas

São Paulo

09/10/2025 09h22

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou setembro com alta de 0,48%, porcentual que ficou abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,52%, com intervalo entre 0,46% e 0,58%.

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,64%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado acumulado em 12 meses ficou em 5,17%, resultado também inferior à mediana, de 5,21% e próximo do piso, de 5,15%, com teto de 5,30%.

Os resultados do IPCA foram divulgados pelo IBGE na manhã desta quinta-feira, dia 9.

