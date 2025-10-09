Topo

Notícias

IPCA de setembro é o mais alto desde março, revela IBGE

Rio

09/10/2025 11h55

A alta de 0,48% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em setembro foi o resultado mais elevado desde março de 2025, quando havia subido 0,56%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para meses de setembro, a taxa foi a mais alta desde 2021, quando o IPCA teve avanço de 1,16%.

Em setembro de 2024, a taxa tinha sido de 0,44%. Em agosto de 2025, o IPCA registrou deflação de 0,11%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses acelerou em setembro de 2025, após dois meses seguidos de arrefecimento, passando de 5,13% em agosto para 5,17% em setembro de 2025.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Quase todos os suspeitos do triplo feminicídio na Argentina estão presos, segundo promotor

Ataque a sinagoga: 'Manipulador, não extremista', diz mulher de suspeito

Presidente palestino se reúne com ativistas israelenses para discutir paz duradoura

Trump diz que 'tentará' ir ao Egito para assinatura do acordo sobre Gaza

Vereador de Piracicaba é preso por suspeita de abusos sexuais

Quatro músicos são feridos em ataque de sicários durante show em Lima

Trump diz que os reféns do Hamas serão libertados 'segunda ou terça-feira'

Ciclone se forma no fim de semana e deve provocar ventos de até 90 km/h

Deputada do PT diz que foi vítima de tortura em prisão em Israel

TCU investigará uso de Lei Rouanet em ato de Lula e Boulos em pré-campanha de 2024

Trump viajará ao Egito na próxima semana, segundo seu enviado Steve Witkoff