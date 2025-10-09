Topo

Notícias

IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de outubro, diz FGV

São Paulo

09/10/2025 08h24

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de outubro, informou nesta quinta-feira, 9, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo moderou o ritmo de alta, de 0,65% para 0,63%, na passagem da quarta quadrissemana de setembro para a primeira quadrissemana de outubro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais aconteceu em Porto Alegre (0,73% para 0,63%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,65% para 0,62%), São Paulo (0,63% para 0,60%) e Rio de Janeiro (0,50% para 0,49%).

Houve, por outro lado, aceleração em Recife (1,14% para 1,29%), Brasília (0,49% para 0,52%) e Salvador (0,56% para 0,57%).

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Flotilha de ajuda diz que seis ativistas ainda estão detidos por Israel

Nobel de Literatura vai para húngaro Laszlo Krasznahorkai

Acordo sobre Gaza muda algo? Quais as chances de Trump ganhar Nobel da Paz

O que se sabe sobre o acordo para cessar-fogo em Gaza

Centenas de soldados começam a ser mobilizados em Chicago

França recebe reunião de chanceleres árabes e europeus sobre o 'dia seguinte' em Gaza

'Deixa investigar', diz irmão de Lula sobre operação da PF em sindicato

Promotoria pede 12 anos de prisão para acusado de estuprar Gisèle Pelicot na França

Diretora do Programa Mundial de Alimentos da ONU se recupera de um derrame

BNDES: abertura de protocolo para renegociação de dívida rural começa em 15/10

Advogada é espancada com pá de ferro por causa de lixo na calçada em MG