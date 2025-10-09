IPC-Fipe sobe 0,63% na 1ª quadrissemana de outubro, depois de avançar 0,65% em setembro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,63% na primeira quadrissemana de outubro, desacelerando marginalmente ante o ganho de 0,65% de setembro, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quinta-feira, 9.

Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram em ritmo mais lento do que no mês passado: Habitação (de 1,66% em setembro a 1,21% na primeira quadrissemana de outubro), Transportes (de 1,01% a 0,98%), Despesas Pessoais (de 0,52% a 0,48%) e Saúde (de 0,80% a 0,66%).

Por outro lado, houve aceleração de um período para o outro nas categorias Alimentação (de -0,52% a 0,02%), Vestuário (de -0,03% a 0,01%) e Educação (de estabilidade a 0,02%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de outubro:

- Habitação: 1,21%

- Alimentação: 0,02%

- Transportes: 0,98%

- Despesas Pessoais: 0,48%

- Saúde: 0,66%

- Vestuário: 0,01%

- Educação: 0,02%

- Índice Geral: 0,63%