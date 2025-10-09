Topo

Notícias

IPC-Fipe sobe 0,63% na 1ª quadrissemana de outubro, depois de avançar 0,65% em setembro

São Paulo

09/10/2025 07h09

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,63% na primeira quadrissemana de outubro, desacelerando marginalmente ante o ganho de 0,65% de setembro, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quinta-feira, 9.

Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram em ritmo mais lento do que no mês passado: Habitação (de 1,66% em setembro a 1,21% na primeira quadrissemana de outubro), Transportes (de 1,01% a 0,98%), Despesas Pessoais (de 0,52% a 0,48%) e Saúde (de 0,80% a 0,66%).

Por outro lado, houve aceleração de um período para o outro nas categorias Alimentação (de -0,52% a 0,02%), Vestuário (de -0,03% a 0,01%) e Educação (de estabilidade a 0,02%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de outubro:

- Habitação: 1,21%

- Alimentação: 0,02%

- Transportes: 0,98%

- Despesas Pessoais: 0,48%

- Saúde: 0,66%

- Vestuário: 0,01%

- Educação: 0,02%

- Índice Geral: 0,63%

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Lula venceria todos os rivais no 2º turno, diz pesquisa Genial/Quaest

Lula mantém liderança em cenários eleitorais e aumenta vantagem sobre Tarcísio, mostra Genial/Quaest

O que se sabe sobre o acordo entre Israel e o Hamas

Genial/Quaest: Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

Israel diz que acordo de cessar-fogo em Gaza só entrará em vigor após aprovação do gabinete

Israel e Hamas selam acordo de cessar-fogo em Gaza; comunidade internacional reage de maneira positiva

Porsche incendiado e dívida de R$ 450 mil: falso roubo pode dar cadeia?

'Surfe no metrô': o que é desafio fatal das redes que assusta governo de NY

Pele transparente e coração à mostra: como vivem as pererecas-de-vidro

Evangélicas vítimas de violência sofrem com cobrança da igreja: 'Ora pouco'

'Ameaça global': o que envenenamentos por metanol em outros países revelam?