Topo

Notícias

Investigação indica uso de cloro em ataques do exército sudanês contra paramilitares

09/10/2025 10h12

Uma investigação publicada na quinta-feira (9) pelo canal de televisão francês France 24 fornece, pela primeira vez, evidências do uso de armas químicas pelo exército sudanês contra forças paramilitares. A guerra no Sudão devasta o país há mais de dois anos. Em maio passado, os Estados Unidos acusaram o Sudão de ter usado armas químicas em 2024 contra a milícia das Forças de Apoio Rápido (RSF), mas nenhuma prova havia sido apresentada para sustentar as alegações, que o exército sudanês nega.

O governo informou, em setembro, que uma investigação interna não encontrou "nenhuma evidência" de contaminação química no estado de Cartum. No entanto, a investigação conduzida pelo Les Observateurs, o serviço de verificação de fatos da equipe editorial da France 24, sediada em Paris, revelou que o exército teria lançado dois barris de cloro em setembro de 2024, nas proximidades da refinaria de petróleo de al-Jaili, ao norte de Cartum ? a maior instalação do país ?, então controlada pelas RSF, comandadas pelo general Mohamed Daglo.

A investigação, baseada em dados públicos, vídeos publicados em redes sociais e análises de cinco especialistas, mostra um barril de cloro aparentemente lançado de uma aeronave em 5 de setembro de 2024, que caiu sobre a base militar de Garri, localizada perto de al-Jaili. Com o impacto, uma espessa nuvem amarela foi liberada ? característica da presença de cloro, segundo os especialistas.

A origem desse barril foi rastreada até uma empresa indiana que, supostamente, o teria enviado em agosto de 2024 para a cidade portuária de Port Sudan, atual sede interina do governo. Entrevistada pela France 24, a empresa afirmou que o produto era destinado "exclusivamente ao tratamento de água potável". A investigação também menciona um segundo barril lançado em 13 de setembro de 2024 sobre a base petrolífera de al-Jaili.

Somente o exército sudanês possui aeronaves capazes de realizar esse tipo de operação, ao contrário da RSF, que utiliza drones.

Relatório preocupante

Na quinta-feira, a Human Rights Watch descreveu o relatório da France 24 como "preocupante", destacando que ele constitui um crime de guerra e uma "grave violação" da Convenção sobre Armas Químicas (CWC, sigla em inglês), ratificada pelo Sudão em 1999. As autoridades sudanesas não comentaram imediatamente a investigação.

Desde abril de 2023, a guerra no Sudão opõe o exército, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, às RSF, comandadas por seu ex-vice, o general Mohamed Daglo.

Os confrontos entre os dois lados já deixaram dezenas de milhares de mortos e deslocaram milhões de pessoas dentro e fora do país, mergulhando o terceiro maior país da África naquela que a ONU classifica como a "pior crise humanitária do mundo". Ambos os lados são acusados de abusos e atrocidades.

RFI e AFP

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Suspeitos de roubo milionário a prédio comercial de SP são presos

Entenda o conceito de narcoestado, que não se aplica ao Brasil

Ucrânia intensifica esforço para afagar Trump com ofertas de indicação ao Nobel

COP30: Nas comunidades tradicionais amazônicas, clima mais quente já assusta e mobiliza adaptação

Quem era cozinheira morta após desabamento de teto em restaurante em SP

Macron busca sexto primeiro-ministro da França em menos de dois anos

Leão XIV elogia jornalismo de agências como 'barreira' contra pós-verdade

Erdogan anuncia que Turquia participará do mecanismo de vigilância do acordo de Gaza

Presidente da CPMI do INSS celebra ação da PF e diz que é também fruto do trabalho da comissão

Israel diz que o veterano prisioneiro palestino Marwan Barghouti não será incluído na troca com os reféns

Israel diz que 'todas as partes' assinaram 'a versão final da primeira fase' do plano de Trump para Gaza