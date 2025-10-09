ICVA mostra queda real de 0,2% nas vendas do varejo brasileiro em setembro

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro encolheram 0,2% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, descontada a inflação, segundo o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), calculado pela empresa de pagamentos controlada por Banco do Brasil e Bradesco.

Foi quarto mês seguido de resultado negativo, mas o ritmo diminuiu por causa da recuperação do setor de serviços. Em agosto, o ICVA teve queda de 1,5%, em julho apurou recuo de 0,8% e em junho registrou retração de 2,5%.

Em termos nominais, ICVA de setembro apontou expansão de 4,3%, com crescimento de 6% no comércio eletrônico e de 3,7% nas vendas físicas, conforme os números divulgados pela Cielo nesta quinta-feira.

Entre os macrossetores, o de bens duráveis apurou queda de 2,3%, enquanto o de serviços cresceu 0,7% e o de bens não duráveis registrou acréscimo de 0,2%.

"Setembro trouxe recuperação em alguns setores, mas o consumo no varejo de moda e alimentação fora do lar parecem ter sentido o peso da inflação", afirmou o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves, em comunicado sobre os números do mês passado.

"Ainda assim, setores como turismo e móveis mostram que o consumidor ainda busca experiências e bem-estar, mesmo em um cenário econômico desafiador."

Entre as regiões, segundo dados deflacionados, o Norte apresentou recuo de 2,3% nas vendas em setembro, enquanto Centro-Oeste apurou baixa de 0,7%, Nordeste marcou uma queda de 0,6%, Sul teve declínio de 0,2% e Sudeste registrou estabilidade.

(Por Paula Arend Laier)