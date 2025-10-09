Ibovespa fecha em queda puxada por Petrobras em dia com fiscal e IPCA no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta quinta-feira, pressionado particularmente pela Petrobras, em pregão também marcado pela repercussão da derrubada de medida provisória para melhorar o desempenho fiscal do governo e um IPCA abaixo do esperado.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,24%, a 141.800,21 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 143.212,02 pontos na máxima e 141.603,17 pontos na mínima.

O volume financeiro somava R$15,9 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)