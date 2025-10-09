Topo

Ibovespa avança na abertura com IPCA abaixo do esperado e derrubada de MP sob holofote

09/10/2025 10h11

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta quinta-feira, com agentes financeiros analisando o IPCA abaixo do esperado em setembro, bem como repercutindo a derrubada de medida provisória que tratava da taxação de aplicações financeiras.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,37%, a 142.669,25 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, tinha elevação de 0,51%.

(Por Paula Arend Laier)

