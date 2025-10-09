Topo

Notícias

HSBC oferece US$13,6 bi para comprar Hang Seng Bank

09/10/2025 10h51

HONG KONG/LONDRES (Reuters) - O HSBC planeja adquirir as participações minoritárias no Hang Seng Bank , de Hong Kong, por US$13,6 bilhões para adquirir um banco duramente atingido pela recessão do mercado imobiliário local.

A proposta de aquisição fez com que as ações do HSBC caíssem 6%, mas o presidente-executivo do HSBC, Georges Elhedery, disse nesta quinta-feira que a decisão não foi motivada por pressões para salvar o Hang Seng.

O acordo contrasta com uma série de desinvestimentos feitos pelo HSBC sob a liderança de Elhedery, que há um ano se propôs a tentar reduzir custos e simplificar as operações em expansão da instituição financeira.

O executivo disse à Reuters que a iniciativa referente ao Hang Seng mostrou que o HSBC tem poder de fogo para fazer negócios, e que procuraria fazer mais aquisições ao mesmo tempo em que continuaria com os desinvestimentos.

“Somos geradores de capital e temos solidez financeira para sair e adquirir”, disse ele, observando que Hong Kong, o Reino Unido, transações bancárias e patrimônio eram suas áreas prioritárias para crescimento.

Elhedery acredita que pode extrair valor retirando as ações da Hang Seng da bolsa e simplificando as operações, e disse que isso seria mais vantajoso para os acionistas do HSBC do que gastar o dinheiro em recompras.

O HSBC oferecerá 155 dólares de Hong Kong por ação pelos 36,5% das ações do Hang Seng que não possui, disse, um prêmio de 30,3% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira, dando uma avaliação total de US$37 bilhões.

As ações do Hang Seng Bank subiram 26%, mas as ações do HSBC caíram em Londres e Hong Kong .

(Reportagens de Selena Li em Hong Kong, Scott Murdoch em Sydney e Tommy Reggiori Wilkes em Londres)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Israel diz que cessar-fogo em Gaza começará 'nas 24 horas' seguintes à reunião do gabinete de segurança

Zelenskiy diz que fornecimento de gasolina da Rússia pode cair em 20% após ataques ucranianos

Em telefonema, Vieira e Rubio acertam reunião em Washington para tratar de tarifas

Brasileiros que ficaram detidos em Israel desembarcam no Brasil

Mais de 150 caminhões com ajuda deixaram o Egito com destino a Gaza (Crescente Vermelho egípcio)

Suspeitos de roubo milionário a prédio comercial de SP são presos

Entenda o conceito de narcoestado, que não se aplica ao Brasil

Ucrânia intensifica esforço para afagar Trump com ofertas de indicação ao Nobel

COP30: Nas comunidades tradicionais amazônicas, clima mais quente já assusta e mobiliza adaptação

Quem era cozinheira morta após desabamento de teto em restaurante em SP

Macron busca sexto primeiro-ministro da França em menos de dois anos