Harsco se diz surpresa com denuncia de MPF sobre crime ambiental em Volta Redonda

Em posicionamento enviado ao Broadcast, a Harsco diz ter sido surpreendida com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) à 2ª Vara Federal de Volta Redonda (RJ) sobre supostos crimes de poluição e impedimento à regeneração da flora.

Segundo a Harsco, o inquérito está em andamento desde 2018 e, há cerca de quatro anos, a companhia negocia em boa-fé um acordo na ação civil pública sobre o mesmo tema.

"Ressaltamos que suposto dano ambiental não foi comprovado, estando pendente de perícia, e que a partir de agosto de 2024, Harsco encerrou suas operações em Volta Redonda", diz a empresa.

"Seguimos firmes na defesa de que a Harsco oferece soluções ambientais e contribui para a destinação adequada dos resíduos siderúrgicos, confiando na resolução justa do caso", complementa a companhia.