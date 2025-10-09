Topo

Notícias

Hamas recebeu garantias de mediadores e dos EUA confirmando fim da guerra, diz chefe do grupo

09/10/2025 16h34

CAIRO (Reuters) - O chefe exilado de Gaza, Khalil Al-Hayya, disse nesta quinta-feira que o grupo recebeu garantias dos Estados Unidos, de mediadores árabes e da Turquia de que a guerra em Gaza chegou permanentemente ao fim.

Israel e o grupo militante palestino Hamas assinaram um acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos, primeira fase da iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a guerra de dois anos em Gaza, que abalou o Oriente Médio.

O acordo prevê o fim dos combates, a retirada parcial de Israel de Gaza e a libertação de todos os 48 reféns restantes capturados pelo Hamas no ataque que precipitou a atual guerra em troca de prisioneiros mantidos por Israel. Na Casa Branca, Trump disse acreditar que isso deve levar a uma "paz duradoura".

A expectativa é que o Hamas liberte os 20 reféns vivos juntos 72 horas após o início do cessar-fogo.

Hayya, que sobreviveu a uma tentativa de Israel de matá-lo e a outros líderes do Hamas no Catar há um mês, disse que o acordo assinado pelo Hamas e por Israel encerra a guerra em Gaza, abre uma passagem importante com o Egito e prevê a libertação  de todas as mulheres e crianças palestinas presas por Israel.

Adicionalmente, Israel deve libertar 250 palestinos que cumprem longas penas em prisões israelenses, além de 1.700 presos desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, disse Hayya.

(Reportagem de Nidal Al Mughrabi, Ahmed Tolba e Yomna Ehab)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Cessar-fogo em Gaza dará em 'alívio efetivo' para civis, afirma Itamaraty

CGU diz que Sindicato investigado por descontos escondeu do INSS participação de Frei Chico

Duas fortes explosões são registradas no centro de Cabul, no Afeganistão

"Ninguém será obrigado a deixar Gaza", diz Trump

Execução de homem autista condenado pela morte da filha é suspensa nos EUA

Paes lidera para o governo do RJ em 2026; Flávio Bolsonaro sai na frente para o Senado

São Paulo tem aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave por gripe

Trump diz que "aumentará a pressão" para pôr fim à guerra na Ucrânia

Hamas recebeu garantias de mediadores e dos EUA confirmando fim da guerra, diz chefe do grupo

Plantio da safra 2025/26 de soja atinge 3,9% em MS, abaixo do ritmo de 2024

Principais pontos da ríspida relação entre governo e indígenas no Equador