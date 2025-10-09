Hamas anuncia 'cessar-fogo permanente' e fim da guerra com Israel

O grupo extremista Hamas anunciou hoje o fim da guerra e a realização de um cessar-fogo permanente com Israel.

O que aconteceu

Grupo disse ter recebido garantias dos mediadores do acordo de paz e do governo dos EUA. Em comunicado, o negociador-chefe do grupo, Khalil al-Hayya, disse que continuará os trabalhos para alcançar os interesses do povo palestino.

Negociador-chefe também acusou Israel de perpetrar o massacre e frustrar os esforços de mediadores por diversas vezes. Ele relembrou um acordo de janeiro em que Israel teria descumprido, acrescentado que o grupo continuou tentando negociações indiretas e fez "todos os esforços possíveis para deter a agressão e encerrar a guerra de extermínio".