Hamas anuncia 'cessar-fogo permanente' e fim da guerra com Israel

5.out.2025- Palestinos inspecionam os escombros de um prédio na Cidade de Gaza após ataque israelense - REUTERS/Ebrahim Hajjaj
5.out.2025- Palestinos inspecionam os escombros de um prédio na Cidade de Gaza após ataque israelense Imagem: REUTERS/Ebrahim Hajjaj
Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 15h23Atualizada em 09/10/2025 15h37

O grupo extremista Hamas anunciou hoje o fim da guerra e a realização de um cessar-fogo permanente com Israel.

O que aconteceu

Grupo disse ter recebido garantias dos mediadores do acordo de paz e do governo dos EUA. Em comunicado, o negociador-chefe do grupo, Khalil al-Hayya, disse que continuará os trabalhos para alcançar os interesses do povo palestino.

Negociador-chefe também acusou Israel de perpetrar o massacre e frustrar os esforços de mediadores por diversas vezes. Ele relembrou um acordo de janeiro em que Israel teria descumprido, acrescentado que o grupo continuou tentando negociações indiretas e fez "todos os esforços possíveis para deter a agressão e encerrar a guerra de extermínio".

