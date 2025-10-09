Topo

Haddad não irá a Washington para reuniões do Banco Mundial, FMI e G20, diz Fazenda

09/10/2025 19h17

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não viajará mais para Washington para reuniões do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e G20 na próxima semana, informou a pasta nesta quinta-feira.

A viagem de Haddad estava inicialmente marcada para os dias 13 a 16 deste mês. Em nota, a Fazenda informou que o ministro permanecerá no cumprimento de agendas oficiais no Brasil e será representado em Washington pela secretária de Assuntos Internacionais do ministério, Tatiana Rosito.

Uma fonte ouvida pela Reuters apontou a derrubada pelo Congresso da Medida Provisória 1303, que tratava da taxação de aplicações financeiras, como a razão do cancelamento da viagem, à medida que o governo precisará encontrar soluções para recompor o Orçamento. A MP teria impacto fiscal de R$14,8 bilhões em 2025 e de R$36,2 bilhões em 2026, considerando as novas receitas previstas e os cortes de despesas.

Na quarta-feira, antes que a MP fosse retirada da pauta de votação da Câmara dos Deputados, Haddad havia dito que, no caso de perda da validade ou não aprovação da matéria no Congresso, ele voltaria à mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar um cardápio de medidas.

Nesta quinta, Lula afirmou que reunirá o governo na próxima semana, ao retornar de uma viagem a Roma, para discutir como o sistema financeiro, especialmente as fintechs, podem pagar o imposto devido ao país.

(Por Victor Borges e Marcela Ayres)

