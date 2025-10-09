Topo

Notícias

Haddad: mesmo com notícia que Tarcísio agiu para 'proteger a Faria lima', governo não retaliará

Brasília

09/10/2025 10h38

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 9, que o governo federal não irá mudar o tratamento com o Estado de São Paulo mesmo com a notícia de que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teria trabalhado para derrubar a Medida Provisória alternativa ao Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) no Congresso. "Então, mesmo com a notícia que governador do Estado agiu, na minha opinião, em detrimento dos interesses nacionais, pra proteger a Faria Lima, nós não vamos prejudicar o Estado de São Paulo", declarou, ao chegar à sede do ministério.

Haddad afirmou ainda que seguirá orientação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de não discriminar governadores e prefeitos por coloração partidária.

"O Estado de São Paulo nunca teve um tratamento como teve por parte desse governo. A orientação do presidente Lula sempre foi de jamais discriminar governador pela bandeira partidária", disse o ministro da Fazenda.

Haddad repetiu ainda que os interesses em derrubar a MP que frustra a arrecadação do governo para o próximo ano em cerca de R$ 20 bilhões estão ligados à oposição e à eleição de 2026.

"As mesmas forças que abriram os cofres em 2022 para tentar garantir a reeleição de Jair Bolsonaro, são as mesmas que estão desorganizando o Orçamento em 2026 para obter resultado eleitoral. São as mesmas forças", acusou o ministro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Zelenskiy diz que fornecimento de gasolina da Rússia pode cair em 20% após ataques ucranianos

Israel diz que cessar-fogo em Gaza começará 'nas 24 horas' seguintes à reunião do gabinete de segurança

Em telefonema, Vieira e Rubio acertam reunião em Washington para tratar de tarifas

Brasileiros que ficaram detidos em Israel desembarcam no Brasil

Mais de 150 caminhões com ajuda deixaram o Egito com destino a Gaza (Crescente Vermelho egípcio)

Suspeitos de roubo milionário a prédio comercial de SP são presos

Entenda o conceito de narcoestado, que não se aplica ao Brasil

Ucrânia intensifica esforço para afagar Trump com ofertas de indicação ao Nobel

COP30: Nas comunidades tradicionais amazônicas, clima mais quente já assusta e mobiliza adaptação

Quem era cozinheira morta após desabamento de teto em restaurante em SP

Macron busca sexto primeiro-ministro da França em menos de dois anos