Haddad diz que apresentará a Lula várias alternativas após MP da taxação perder validade

09/10/2025 08h40

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que apresentará várias alternativas de medidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a derrota sofrida pelo governo na Câmara dos Deputados na véspera com a perda de validade da medida provisória que retirava isenção de impostos de aplicações financeiras.

Em entrevista a jornalistas ao chegar ao Ministério da Fazenda em Brasília, Haddad afirmou que a redução dos gastos tributários é uma determinação constitucional e que uma decisão do Supremo Tribunal Federal que restabeleceu um decreto de Lula sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) após o Congresso votar pela sua revogação dá "conforto" ao Executivo para chegar ao final do ano.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)

