Topo

Notícias

Grupo Transportes sobe 0,01% em setembro ante queda de 0,27% em agosto no IPCA

Rio

09/10/2025 13h37

Os recuos nos preços da passagem aérea (-2,83%) e do seguro de veículos (-5,98%) mais do que compensaram a pressão do aumento na gasolina em setembro. As despesas das famílias com Transportes passaram de uma queda de 0,27% em agosto para uma alta de 0,01% em setembro, sem contribuição (0,00 ponto porcentual) para a taxa de 0,48% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A passagem aérea contribuiu sozinha com -0,02 ponto porcentual para o IPCA de agosto. O seguro voluntário de veículos foi responsável pelo maior alívio na inflação do mês, -0,05 ponto porcentual.

Houve recuos ainda no metrô (-0,64%) e no ônibus urbano (-0,52%), mas aumento no táxi (1,73%).

Os combustíveis ficaram 0,87% mais caros em setembro. O gás veicular recuou 1,24%, mas os demais combustíveis subiram: etanol (2,25%), gasolina (0,75%, impacto de 0,04 ponto porcentual) e óleo diesel (0,38%).

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

É falso que Trump tenha expulsado Anitta dos EUA

Hamas anuncia 'cessar-fogo permanente' e fim da guerra com Israel

Os 3 maiores diamantes do Brasil vêm desta pequena cidade em Minas Gerais

Comissão Europeia investigará alegações sobre espionagem da Hungria

Ala governista do PSD vê Ratinho como único que dificultaria apoios regionais à Lula em 2026

Israel diz que "todas as partes" assinaram 1ª fase do plano de Trump para trégua em Gaza

Autoridade do Hamas diz que nenhum palestino aceita se desarmar

Traficante Matuê é morto pela polícia em operação contra o CV no Rio

Favoritas vencem e avançam às quartas de final do WTA 1000 de Wuhan

Em 'telefonema positivo', Vieira e Rubio combinam se encontrar em breve

Argélia se classifica para Copa do Mundo de 2026