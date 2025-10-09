Grupo Transportes sobe 0,01% em setembro ante queda de 0,27% em agosto no IPCA

Os recuos nos preços da passagem aérea (-2,83%) e do seguro de veículos (-5,98%) mais do que compensaram a pressão do aumento na gasolina em setembro. As despesas das famílias com Transportes passaram de uma queda de 0,27% em agosto para uma alta de 0,01% em setembro, sem contribuição (0,00 ponto porcentual) para a taxa de 0,48% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A passagem aérea contribuiu sozinha com -0,02 ponto porcentual para o IPCA de agosto. O seguro voluntário de veículos foi responsável pelo maior alívio na inflação do mês, -0,05 ponto porcentual.

Houve recuos ainda no metrô (-0,64%) e no ônibus urbano (-0,52%), mas aumento no táxi (1,73%).

Os combustíveis ficaram 0,87% mais caros em setembro. O gás veicular recuou 1,24%, mas os demais combustíveis subiram: etanol (2,25%), gasolina (0,75%, impacto de 0,04 ponto porcentual) e óleo diesel (0,38%).