Topo

Notícias

Grupo Saúde sobe 0,17% em setembro ante alta de 0,54% em agosto no IPCA

Rio

09/10/2025 13h39

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais saiu de um avanço de 0,54% em agosto para uma alta de 0,17% em setembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,02 ponto porcentual para a taxa de 0,48% do IPCA do último mês.

O resultado foi sustentado pelo aumento de 0,50% no plano de saúde, terceira maior pressão individual sobre a inflação de setembro, impacto de 0,02 ponto porcentual, atrás apenas das contribuições de energia elétrica e gasolina.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Prata registra maior valor em décadas, em meio à desaceleração da febre do ouro

Kate Middleton expressa preocupação com efeito dos smartphones nas relações humanas

Quase todos os suspeitos do triplo feminicídio na Argentina estão presos, segundo promotor

Putin reconhece culpa da Rússia em queda de avião da Embraer

Ataque a sinagoga: 'Manipulador, não extremista', diz mulher de suspeito

Presidente palestino se reúne com ativistas israelenses para discutir paz duradoura

Trump diz que 'tentará' ir ao Egito para assinatura do acordo sobre Gaza

Vereador de Piracicaba é preso por suspeita de abusos sexuais

Quatro músicos são feridos em ataque de sicários durante show em Lima

Trump diz que os reféns do Hamas serão libertados 'segunda ou terça-feira'

Ciclone se forma no fim de semana e deve provocar ventos de até 90 km/h