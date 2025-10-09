Governo israelense se reunirá às 15h GMT (12h em Brasília) para discutir 'plano para libertar todos os reféns'
O governo israelense se reunirá nesta quinta-feira(9), às 15h GMT (12h em Brasília), para discutir o plano de libertação dos reféns mantidos em Gaza, de acordo com um anúncio feito após Donald Trump anunciar um acordo para um cessar-fogo e a libertação dos sequestrados.
"Reunião do governo às 18h (15h GMT). Pauta: plano para a libertação de todos os reféns israelenses", diz um comunicado publicado no site do governo.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou durante a noite que seu gabinete se reunirá nesta quinta-feira para "ratificar o acordo". Seu ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, já indicou que votará contra.
