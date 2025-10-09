Governo confirma datas de pagamento do INSS de outubro; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. As datas seguem o último número do benefício — desconsiderando o dígito verificador — e mantêm o padrão tradicional, que facilita a organização e a previsibilidade dos depósitos.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já os que ganham acima do piso nacional receberão os créditos entre 1º e 7 de novembro.

Atualmente, o INSS gera mais de 40 milhões de pagamentos mensais. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem ao valor mínimo, enquanto 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do piso.

Para confirmar a data exata do pagamento, o beneficiário deve consultar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o último número após o traço. As informações completas estão disponíveis no site e no aplicativo Meu INSS, com acesso por meio de CPF e senha do Gov.br.

Em caso de dúvidas, o segurado pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte presencial durante o horário comercial. No app Meu INSS, também é possível consultar o extrato de pagamentos, atualizar dados pessoais e acessar outros serviços digitais.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 27/10

Final 2: 28/10

Final 3: 29/10

Final 4: 30/10

Final 5: 31/10

Final 6: 03/11

Final 7: 04/11

Final 8: 05/11

Final 9: 06/11

Final 0: 07/11

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo