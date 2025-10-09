Topo

Notícias

Genial/Quaest: Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

23.set.2025 - Lula acena ao chegar para a Assembleia-Geral da ONU - Kylie Cooper/Reuters
23.set.2025 - Lula acena ao chegar para a Assembleia-Geral da ONU Imagem: Kylie Cooper/Reuters
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 07h00

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente Lula (PT) vence todos os cenários em um eventual segundo turno das eleições de 2026.

O que aconteceu

Lula sai na frente em todos os cenários de 1º turno. Ele também ganha de Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Veja:

Relacionadas

Nikolas vota com governo em MP e diz que errou porque cuidava da filha bebê

'Derrota imposta ao povo brasileiro', diz Lula sobre MP caducada

Processos contra Janones, Lindbergh e Boulos avançam no Conselho de Ética

Cenário com Jair Bolsonaro

  • Lula 35%
  • Jair Bolsonaro (PL) 26%
  • Ratinho Júnior (PSD) 10%
  • Ciro Gomes (PDT) 9%
  • Romeu Zema (Novo) 3%
  • Ronaldo Caiado (União) 3%

Cenário sem Bolsonaro, mas com Michelle

  • Lula 36%
  • Michelle Bolsonaro (PL) 21%
  • Ratinho Júnior (PSD) 10%
  • Ciro Gomes (PDT) 10%
  • Romeu Zema (Novo) 4%
  • Ronaldo Caiado (União) 3%

Cenário com Tarcísio

  • Lula 39%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos) 18%
  • Ciro Gomes (PDT) 12%
  • Romeu Zema (Novo) 4%
  • Ronaldo Caiado (União) 4%

Cenário com Eduardo Bolsonaro

  • Lula 35%
  • Eduardo Bolsonaro (PL) 15%
  • Ratinho Júnior (PSD) 12%
  • Ciro Gomes (PDT) 11%
  • Romeu Zema (Novo) 5%
  • Ronaldo Caiado (União) 4%

Cenário com Tarcísio e Eduardo

  • Lula 42%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos) 19%
  • Eduardo Bolsonaro (PL) 17%

Cenário com Eduardo e Ratinho Júnior

  • Lula 41%
  • Eduardo Bolsonaro (PL) 20%
  • Ratinho Júnior (PSD) 17%

Cenário com Eduardo e Zema

  • Lula 43%
  • Eduardo Bolsonaro (PL) 22%
  • Ratinho Júnior (PSD) 11%

Cenário com Eduardo e Caiado

  • Lula 43%
  • Eduardo Bolsonaro (PL) 23%
  • Ratinho Júnior (PSD) 10%
Lula ganha de todos os adversários em todos os cenários no 1º turno - Reprodução/Quaest - Reprodução/Quaest
Lula ganha de todos os adversários em todos os cenários no 1º turno
Imagem: Reprodução/Quaest

No 2º turno, Lula ganha de todos os candidatos de direita. São eles:

  • Lula 41% x 32% Ciro Gomes (PDT)
  • Lula 46% x 36% Jair Bolsonaro (PL)
  • Lula 45% x 33% Tarcísio de Freitas (Republicanos)
  • Lula 46% x 34% Michelle Bolsonaro (PL)
  • Lula 44% x 31% Ratinho Jr. (PSD)
  • Lula 47% x 32% Romeu Zema (Novo)
  • Lula 46% x 31% Ronaldo Caiado (União)
  • Lula 46% x 31% Eduardo Bolsonaro (PL)
  • Lula 45% x 22% Eduardo Leite (PSD)
Lula ganha de todos os adversários no 2º turno em 2026 - Reprodução/Quaest - Reprodução/Quaest
Lula ganha de todos os adversários no 2º turno em 2026
Imagem: Reprodução/Quaest

O que a pesquisa perguntou

Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026?

  • Não: 56% (eram 59% em setembro)
  • Sim: 42% (eram 39% em setembro)
  • Não sabe/não respondeu: 2%

Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato?

  • Abrir mão e apoiar outro candidato: 76% (eram 76% em setembro)
  • Manter a candidatura: 18% (eram 19% em setembro)
  • Não sabe/não respondeu: 6%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Israel e Hamas concordam com cessar-fogo em Gaza e libertação dos reféns

PF faz operação contra fraudes no INSS em setes estados e no DF

Genial/Quaest: 56% são contra reeleição de Lula e 76% querem Bolsonaro apoiando outro candidato

Lula venceria todos os rivais no 2º turno, diz pesquisa Genial/Quaest

Lula mantém liderança em cenários eleitorais e aumenta vantagem sobre Tarcísio, mostra Genial/Quaest

O que se sabe sobre o acordo entre Israel e o Hamas

Genial/Quaest: Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

Israel diz que acordo de cessar-fogo em Gaza só entrará em vigor após aprovação do gabinete

Israel e Hamas selam acordo de cessar-fogo em Gaza; comunidade internacional reage de maneira positiva

Porsche incendiado e dívida de R$ 450 mil: falso roubo pode dar cadeia?

'Surfe no metrô': o que é desafio fatal das redes que assusta governo de NY