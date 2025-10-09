Genial/Quaest: Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente Lula (PT) vence todos os cenários em um eventual segundo turno das eleições de 2026.

O que aconteceu

Lula sai na frente em todos os cenários de 1º turno. Ele também ganha de Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Veja:

Cenário com Jair Bolsonaro

Lula 35%

Jair Bolsonaro (PL) 26%

Ratinho Júnior (PSD) 10%

Ciro Gomes (PDT) 9%

Romeu Zema (Novo) 3%

Ronaldo Caiado (União) 3%

Cenário sem Bolsonaro, mas com Michelle

Lula 36%

Michelle Bolsonaro (PL) 21%

Ratinho Júnior (PSD) 10%

Ciro Gomes (PDT) 10%

Romeu Zema (Novo) 4%

(Novo) 4% Ronaldo Caiado (União) 3%

Cenário com Tarcísio

Lula 39%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) 18%

Ciro Gomes (PDT) 12%

Romeu Zema (Novo) 4%

(Novo) 4% Ronaldo Caiado (União) 4%

Cenário com Eduardo Bolsonaro

Lula 35%

Eduardo Bolsonaro (PL) 15%

Ratinho Júnior (PSD) 12%

Ciro Gomes (PDT) 11%

Romeu Zema (Novo) 5%

(Novo) 5% Ronaldo Caiado (União) 4%

Cenário com Tarcísio e Eduardo

Lula 42%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) 19%

Eduardo Bolsonaro (PL) 17%

Cenário com Eduardo e Ratinho Júnior

Lula 41%

Eduardo Bolsonaro (PL) 20%

Ratinho Júnior (PSD) 17%

Cenário com Eduardo e Zema Lula 43%

Eduardo Bolsonaro (PL) 22%

Ratinho Júnior (PSD) 11% Cenário com Eduardo e Caiado Lula 43%

Eduardo Bolsonaro (PL) 23%

Ratinho Júnior (PSD) 10% Lula ganha de todos os adversários em todos os cenários no 1º turno Imagem: Reprodução/Quaest No 2º turno, Lula ganha de todos os candidatos de direita. São eles:

Lula 41% x 32% Ciro Gomes (PDT)

Lula 46% x 36% Jair Bolsonaro (PL)

Lula 45% x 33% Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Lula 46% x 34% Michelle Bolsonaro (PL)

Lula 44% x 31% Ratinho Jr. (PSD)

Lula 47% x 32% Romeu Zema (Novo)

Lula 46% x 31% Ronaldo Caiado (União)

Lula 46% x 31% Eduardo Bolsonaro (PL)

Lula 45% x 22% Eduardo Leite (PSD)

Lula ganha de todos os adversários no 2º turno em 2026 Imagem: Reprodução/Quaest

O que a pesquisa perguntou

Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026?

Não: 56% (eram 59% em setembro)

Sim: 42% (eram 39% em setembro)

Não sabe/não respondeu: 2%

Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato?

Abrir mão e apoiar outro candidato: 76% (eram 76% em setembro)

Manter a candidatura: 18% (eram 19% em setembro)

Não sabe/não respondeu: 6%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.