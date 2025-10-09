Topo

Notícias

Genial/Quaest: 56% são contra reeleição de Lula e 76% querem Bolsonaro apoiando outro candidato

São Paulo

09/10/2025 07h33

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 9, mostra que a maioria dos brasileiros acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria concorrer à reeleição em 2026. Segundo o levantamento, 56% dos entrevistados se dizem contrários a uma nova candidatura, enquanto 42% defendem que o petista tente um novo mandato. A diferença de 14 pontos porcentuais é a menor registrada pelo instituto desde maio, o que indica uma leve redução na resistência à continuidade de Lula no cargo.

Por outro lado, o número de brasileiros que acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria apoiar outro candidato nas eleições de 2026 permaneceu no maior patamar da série histórica, com 76%. Já o menor porcentual até o momento, 18%, considera que ele deve manter sua candidatura. Entre os próprios eleitores bolsonaristas, há divisão: 52% defendem que o capitão reformado volte a disputar o cargo, enquanto 47% preferem que apoie outro nome.

O instituto também avaliou o nível de conhecimento, o potencial de voto e a rejeição das principais lideranças nacionais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), atingiu o maior índice de rejeição desde o início da série, com 41% - em janeiro, o percentual era de 32%. O presidente Lula aparece com 51% de rejeição, uma melhora em relação ao pico de 57% registrado em maio. Já Bolsonaro registra 63%, um ponto porcentual a menos que no mês anterior.

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) detém o maior índice de percepção negativa entre os nomes avaliados, com 68%. Logo atrás dele e do pai, aparecem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 61%, e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 60%.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), registra um índice de rejeição semelhante ao de Tarcísio, com 40%. Já os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), apresentam percepção negativa de 34% e 32%, respectivamente.

Ainda com baixo nível de conhecimento nacional, 54% dos entrevistados afirmam não conhecer Caiado, 52% dizem o mesmo sobre Zema, 37% sobre Ratinho Jr. e 33% sobre Tarcísio.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro, com base em 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Flotilha de ajuda diz que seis ativistas ainda estão detidos por Israel

Nobel de Literatura vai para húngaro Laszlo Krasznahorkai

Acordo sobre Gaza muda algo? Quais as chances de Trump ganhar Nobel da Paz

O que se sabe sobre o acordo para cessar-fogo em Gaza

Centenas de soldados começam a ser mobilizados em Chicago

França recebe reunião de chanceleres árabes e europeus sobre o 'dia seguinte' em Gaza

'Deixa investigar', diz irmão de Lula sobre operação da PF em sindicato

Promotoria pede 12 anos de prisão para acusado de estuprar Gisèle Pelicot na França

Diretora do Programa Mundial de Alimentos da ONU se recupera de um derrame

BNDES: abertura de protocolo para renegociação de dívida rural começa em 15/10

Advogada é espancada com pá de ferro por causa de lixo na calçada em MG