França recebe reunião de chanceleres árabes e europeus sobre o 'dia seguinte' em Gaza

09/10/2025 08h45

A França recebe, nesta quinta-feira (9), chanceleres árabes e europeus para conversas sobre como ajudar os palestinos após o fim do conflito em Gaza entre Israel e o Hamas, horas após os dois lados chegarem a um acordo de cessar-fogo. 

Israel e o movimento islamista Hamas chegaram a um acordo nesta quinta-feira para um cessar-fogo e a libertação de reféns, seguindo o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar dois anos de guerra em Gaza. 

Paralelamente, os chanceleres da França, Espanha, Alemanha, Itália, Reino Unido, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Catar, Canadá, Turquia e a União Europeia já haviam planejado discutir o "dia seguinte" ao conflito em Paris.

A reunião começará às 17h00 (12h00 no horário de Brasília). O presidente francês, Emmanuel Macron, que discursará na abertura, já elogiou a "enorme esperança" gerada pelo acordo e espera que ele permita "uma solução política" para dois Estados: israelense e palestino. 

O acordo alcançado em Sharm el-Sheikh chegará em um momento oportuno, "pois os chanceleres poderão se concentrar em compromissos concretos para o período pós-guerra", reagiu um diplomata europeu, que pediu anonimato. 

Isso "permitirá que se trabalhe na implementação do plano de paz" e nos "principais parâmetros do 'dia seguinte'", afirmou o Ministério das Relações Exteriores francês em um comunicado, referindo-se à segurança, governança e reconstrução.

