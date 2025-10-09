Cessar-fogo começa 24 horas após reunião de gabinete de Israel, diz governo

O governo de Israel afirmou hoje que o cessar-fogo em Gaza deve começar 24 horas após o fim da reunião de gabinete do governo de Netanyahu, em curso desde as 12h no horário local (6h no horário de Brasília).

O que aconteceu

Reunião de gabinete foi anunciada por Netanyahu ontem e deve discutir detalhes do cessar-fogo antes da chancela do governo Netanyahu. A porta-voz do primeiro-ministro afirmou hoje que após as 24 horas, o prazo de três dias dado pelos EUA para libertar os reféns começa.

Israel também informou que o prisioneiro Marwan Barghouti, uma das lideranças do Fatah, não estará entre os soltos no acordo. A proposta dos EUA também previa a libertação de centenas de palestinos presos e a lista com o nome deles foi entregue ontem pelo Hamas.

Comunicado de Israel acontece minutos após o Hamas alegar que governo Netanyahu "manipula" o acordo de cessar-fogo. Ao canal Al Jazeera, o porta-voz dos extremistas, Hazem Qassem, afirmou que eles querem "manipular datas, listas e alguns dos procedimentos em curso no cessar-fogo".

Formalização do cessar-fogo deve acontecer um dia após anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump . "Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isso significa que todos os reféns serão libertos em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna".

Cerca de 20 reféns israelenses devem ser trocados por 2.000 palestinos que estão presos em Israel. Todos os reféns em posse do Hamas são homens, a maioria com menos de 30 anos, e ao menos nove deles com dupla nacionalidade. Já a lista de presos segue "critérios e números acordados", diz o Hamas.

Troca de reféns deve acontecer nas 72h seguintes à implementação do acordo. Segundo a AFP, os palestinos que podem ser soltos se dividem entre condenados à prisão perpétua e detidos por Israel desde o início do conflito.

Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu a Trump e aos soldados israelenses. "Agradeço aos bravos soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) e a todas as forças de segurança, graças à sua coragem e sacrifício, chegamos a este dia. Agradeço do fundo do meu coração ao Presidente Trump e à sua equipe por se mobilizarem para esta missão sagrada de libertar os nossos reféns".

Grupo extremista cobra que Israel cumpra todos os requisitos do acordo. "Apelamos ao presidente Trump, aos Estados garantidores do acordo e a vários partidos árabes, islâmicos e internacionais para que obriguem o governo de ocupação a implementar integralmente os requisitos do acordo e não permitam que ele se esquive ou atrase a implementação do que foi acordado".

Reuniões no Egito selaram acordo

Representantes de Israel e do Hamas fizeram reunião no Egito. Encontro durou três dias, com o objetivo de acabar com a guerra após dois anos de conflito. A primeira sessão foi na segunda-feira.

Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar enviaram representantes para integrar as conversas. Os debates acontecem em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Hamas entregou hoje uma lista de prisioneiros que devem ser trocados pelos reféns de Israel durante o cessar-fogo. Em comunicado divulgado nas redes do grupo extremista, Taher al-Nunu disse que a lista segue "critérios e números acordados" e que as negociações seguem hoje.

Foi o governo dos EUA que propôs um acordo que prevê a paz em um cessar-fogo em 20 pontos. A sugestão do presidente Donald Trump foi inicialmente acatado por Israel e pelo Hamas. Nos debates, o país norte-americano será representado pelo enviado especial para o Oriente Médio, Stevie Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner.

O plano inicial dos EUA prevê que Israel entregue 250 prisioneiros e 1.700 pessoas detidas desde o início da guerra após a libertação dos reféns que estão em Gaza. Todas as mulheres e crianças palestinas detidas desde 7 de outubro de 2023 devem ser libertados, segundo a lista de demandas do governo americano.

20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.