Fifa cancela jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Guiné Equatorial e Malawi

09/10/2025 15h56

A partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Malawi e Guiné Equatorial, marcada para a tarde desta quinta-feira (9), foi cancelada após a seleção guinéu-equatoriana se recusar a embarcar em um voo fretado para Lilongwe em protesto contra as condições de viagem.

A delegação "decidiu não viajar" para o Malawi na quarta-feira para disputar o jogo, de acordo com uma carta do secretário-geral da Federação das Associações de Futebol (FEGUIFUT), consultada pela AFP.

Juan Antonio Nguema Meñe Abeso, secretário-geral da Federação das Associações de Futebol (FEGUIFUT), afirmou em uma carta que "problemas com o voo fretado" que deveria transportar a equipe causaram o contratempo. Embora, segundo ele, "os problemas tenham sido resolvidos às 18h, horário local", os jogadores acabaram se recusando a viajar.

Em um comunicado publicado na noite de quarta-feira na conta do Instagram do Nzalang Nacional (como é conhecida a equipe), os jogadores alertaram que "viajar nessas condições poucas horas antes da partida coloca nossa saúde física em sério risco".

A seleção da Guiné Equatorial criticou a "má organização do Feguifut" e a "falta de informações claras" sobre sua partida, apenas 24 horas antes do pontapé inicial.

Na noite desta quinta-feira, os jogadores permaneceram no hotel, de acordo com um jornalista da AFP presente no local.

A Fifa confirmou em seu site que a partida foi "cancelada", sem detalhar o impacto na classificação do Grupo H. A Guiné Equatorial está em quinto lugar com 10 pontos, enquanto o Malawi está em quarto com a mesma pontuação.

