Ferrari decepciona com novo guidance; ação tomba 13% em Milão

São Paulo

09/10/2025 09h43

A Ferrari decepcionou com suas últimas projeções financeiras nesta quinta-feira, 9, levando sua ação a despencar na Bolsa de Milão. A fabricante italiana de carros esportivos de luxo disse esperar que a receita líquida cresça 5% anualmente nos próximos cinco anos, impulsionada por sua linha de modelos, incluindo modelos de edição limitada e personalizações. Os volumes darão contribuição positiva, mas em menor grau, previu.

A projeção para o Ebit ajustado deste ano foi levemente revisado para cima, de 2,03 bilhões de euros para 2,06 bilhões de euros, com expectativa de que atinja ao menos 2,75 bilhões de euros em 2030.

A estimativa para a margem do ano foi mantida em 29%. Para 2030, a previsão é de chegar a pelo menos 30%.

O novo guidance da Ferrari sugere que o Ebit avançará 6% anualmente até o fim da década, nível bem abaixo da taxa de 10% que a empresa citou em evento com investidores em 2022, quando anunciou projeções para o período de cinco anos até 2026, segundo o analista Tom Narayan, do RBC Capital Markets.

"A taxa de crescimento anual composta de 6% é provavelmente conservadora, mas os investidores deverão interpretar uma desaceleração no crescimento do Ebit em relação ao histórico anterior", disse Narayan, em nota a clientes.

Por volta das 9h05 (de Brasília), a ação da Ferrari amargava queda de 13% no mercado italiano, pesando no subíndice europeu de automóveis e autopeças (-3,4%). Em Frankfurt, as alemãs BMW e Mercedes-Benz, também do setor de luxo, subiam 1,5% e 0,6%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires

