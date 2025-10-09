Topo

Ferrari apresenta Elettrica, seu primeiro EV, mas reduz metas de eletrificação para 2030

09/10/2025 07h39

MARANELLO, ITÁLIA (Reuters) - A Ferrari apresentou a tecnologia utilizada no seu primeiro carro elétrico, mas disse nesta quinta-feira que os veículos a gasolina e híbridos continuarão sendo o foco de sua linha até 2030.

O carro elétrico será chamado de Elettrica e deverá ser colocado à venda no próximo ano. Em um evento em sua sede em Maranello, no norte da Itália, a Ferrari revelou o chassi pronto para produção do Elettrica: uma base de carro, com bateria e motores elétricos, embora sem rodas ou revestimento externo no momento.

A apresentação do funcionamento interno do primeiro carro elétrico da Ferrari é um marco para a indústria automobilística, que está enfrentando uma profunda mudança com a transição do motor de combustão interna para a bateria elétrica.

Mas a Ferrari também mudou para uma abordagem menos ambiciosa da eletrificação. Agora, ela tem como meta para 2030 uma linha composta de 40% de modelos com motor de combustão interna, 40% de híbridos e 20% de totalmente elétricos. Isso marca uma mudança em relação ao plano de 2022, que tinha como meta 40% de EVs, 40% de híbridos e 20% de modelos de combustão interna em 2030.

A Ferrari disse que lançaria uma média de quatro novos modelos por ano entre 2026 e 2030, mantendo o ritmo constante que a ajudou a estimular o interesse de seus clientes ricos e a aumentar sua base de clientes.

"Com a nova Ferrari Elettrica, afirmamos mais uma vez nossa vontade de progredir, unindo a disciplina da tecnologia, a criatividade do design e a arte da fabricação", disse o presidente da Ferrari, John Elkann.

A Elettrica complementa os modelos tradicionais a gasolina e os modelos híbridos mais recentes da Ferrari. Todos os componentes estratégicos de EV - incluindo pacotes de baterias de alta tensão, eixos eletrônicos e inversores - são desenvolvidos e produzidos internamente na nova instalação de "construção eletrônica" da Ferrari em Maranello, informou a empresa.

Fontes disseram à Reuters no início deste ano que a Ferrari não planeja lançar um segundo EV antes de 2028, citando a fraca demanda por carros de luxo elétricos de alto desempenho.

(Reportagem de Giulio Piovaccari em Maranello, Itália)

