Fed deve ser cauteloso com cortes de juros devido a riscos de inflação, diz Barr

09/10/2025 14h13

Por Ann Saphir

(Reuters) - O banco central dos Estados Unidos deve agir com cautela em relação a novos cortes na taxa de juros, disse o diretor do Federal Reserve Michael Barr nesta quinta-feira, em um discurso que se inclinou fortemente para os riscos da inflação, mesmo reconhecendo as possíveis vulnerabilidades em um mercado de trabalho "praticamente equilibrado".

"O Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) deve ser cauteloso quanto ao ajuste da política monetária para que possamos coletar mais dados, atualizar nossas previsões e avaliar melhor o equilíbrio de riscos", disse Barr em comentários preparados para o Economic Club of Minnesota, seu primeiro discurso sobre política monetária desde junho.

Com os riscos de alta para a inflação e negativos para o mercado de trabalho, o Fed está em uma "posição desafiadora", sem um caminho livre de riscos para definir a política monetária, disse Barr, repetindo explicitamente a forma como o chair do Fed, Jerome Powell, formulou o dilema atual do banco central.

Barr disse que defendeu a redução de 0,25 ponto percentual na taxa de juros pelo Fed no mês passado, mas concentrou muitos de seus comentários nos riscos que as tarifas do governo Trump representam para a inflação, sugerindo que não está convencido da necessidade de uma série de cortes nos juros, como os mercados financeiros esperam atualmente.

Ele disse que prevê que a inflação subjacente pela principal medida do Fed, o núcleo do índice de preços PCE, suba para mais de 3% até o final deste ano, e observou que as autoridades do banco central não esperam que a inflação geral caia para a meta de 2% até o final de 2027. Esse seria o período mais longo de inflação pelo PCE acima de 2% desde um período de sete anos que terminou em 1993, disse Barr.

"Depois da alta inflação que os norte-americanos suportaram, mais dois anos seria muito tempo para esperar um retorno à nossa meta, e essa possibilidade pesa em meu julgamento sobre a política monetária apropriada", disse ele.

