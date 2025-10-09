Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,31%
Pontos: 141.708,19
Máxima de +0,75% : 143.212 pontos
Mínima de -0,38% : 141.603 pontos
Volume: R$ 18,02 bilhões
Variação em 2025: 17,81%
Variação no mês: -3,1%
Dow Jones: -0,52%
Pontos: 46.358,42
Nasdaq: -0,08%
Pontos: 23.024,63
Ibovespa Futuro: -0,38%
Pontos: 141.955
Máxima (pontos): 143.800
Mínima (pontos): 141.820
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,15
Variação: -0,24%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,20
Variação: -1,47%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,08
Variação: +0,53%
Ambev ON
Preço: R$ 11,71
Variação: -1,43%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,08
Variação: -1,56%
Vale ON
Preço: R$ 59,06
Variação: -0,24%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 59,06
Variação: -0,24%
Itausa PN
Preço: R$ 10,98
Variação: -0,45%
Global 40
Cotação: 726,269 centavos de dólar
Variação: +0,31%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3745
Venda: R$ 5,3750
Variação: +0,58%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,44
Venda: R$ 5,54
Variação: -0,31%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3532
Venda: R$ 5,3538
Variação: +0,21%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3900
Venda: R$ 5,5080
Variação: -0,31%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,4060
Variação: +0,73%
- Euro
Compra: US$ 1,1562 (às 18h29)
Venda: US$ 1,1565 (às 18h29)
Variação: -0,55%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2130
Venda: R$ 6,2140
Variação: estável
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3800
Venda: R$ 6,4860
Variação: +0,23%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 47,157 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -3,7%