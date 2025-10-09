Fechamento do mercado financeiro

Topo

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,31%

Pontos: 141.708,19

Máxima de +0,75% : 143.212 pontos

Mínima de -0,38% : 141.603 pontos

Volume: R$ 18,02 bilhões

Variação em 2025: 17,81%

Variação no mês: -3,1%

Dow Jones: -0,52%

Pontos: 46.358,42

Nasdaq: -0,08%

Pontos: 23.024,63

Ibovespa Futuro: -0,38%

Pontos: 141.955

Máxima (pontos): 143.800

Mínima (pontos): 141.820

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,15

Variação: -0,24%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,20

Variação: -1,47%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,08

Variação: +0,53%

Ambev ON

Preço: R$ 11,71

Variação: -1,43%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,08

Variação: -1,56%

Vale ON

Preço: R$ 59,06

Variação: -0,24%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Itausa PN

Preço: R$ 10,98

Variação: -0,45%

Global 40

Cotação: 726,269 centavos de dólar

Variação: +0,31%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3745

Venda: R$ 5,3750

Variação: +0,58%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,44

Venda: R$ 5,54

Variação: -0,31%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3532

Venda: R$ 5,3538

Variação: +0,21%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3900

Venda: R$ 5,5080

Variação: -0,31%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,4060

Variação: +0,73%

- Euro

Compra: US$ 1,1562 (às 18h29)

Venda: US$ 1,1565 (às 18h29)

Variação: -0,55%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2130

Venda: R$ 6,2140

Variação: estável

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3800

Venda: R$ 6,4860

Variação: +0,23%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 47,157 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -3,7%

