Favoritas vencem e avançam às quartas de final do WTA 1000 de Wuhan
Um dia sem surpresas em Wuhan: todas as favoritas se classificaram para as quartas de final do torneio chinês, a começar pelas duas principais tenistas do circuito feminino do momento, a bielorrussa Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Swiatek.
A número um do mundo derrotou a russa Liudmila Samsonova por 2 sets a 0 e vai enfrentar a cazaque Elena Rybakina nas quartas de final.
Swiatek, por sua vez, derrotou a suíça Belinda Bencic também por 2 a 0 e terá pela frente nas quartas de final a italiana Jasmine Paolini.
Nas semifinais, a número dois do mundo poderá enfrentar a americana Coco Gauff, terceira colocada no ranking mundial, que também se classificou para as quartas de final.
--- Resultados desta quinta-feira do WTA 1000 de Wuhan:
. Simples feminino - Oitavas de final:
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Liudmila Samsonova (RUS/N.16) 6-3, 6-2
Elena Rybakina (CAZ/N.8) x Linda Nosková (CZE) 6-3, 6-4
Katerina Siniaková (CZE) x Iva Jovic (EUA) 7-5, 6-3
Jessica Pegula (EUA/N.6) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.9) 7-5, 3-6, 6-3
Laura Siegemund (ALE) x Magdalena Frech (POL) 6-4, 7-6 (7/2)
Cori Gauff (EUA/N.3) x Zhang Shuai (CHN) 6-3, 6-2
Jasmine Paolini (ITA/N.7) x Clara Tauson (DIN/N.10) 3-6, 6-1, 3-1 e abandono
Iga Swiatek (POL/N.2) x Belinda Bencic (SUI/N.13) 7-6 (7/2), 6-4
