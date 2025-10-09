Topo

Notícias

Favoritas vencem e avançam às quartas de final do WTA 1000 de Wuhan

09/10/2025 14h57

Um dia sem surpresas em Wuhan: todas as favoritas se classificaram para as quartas de final do torneio chinês, a começar pelas duas principais tenistas do circuito feminino do momento, a bielorrussa Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Swiatek. 

A número um do mundo derrotou a russa Liudmila Samsonova por 2 sets a 0 e vai enfrentar a cazaque Elena Rybakina nas quartas de final. 

Swiatek, por sua vez, derrotou a suíça Belinda Bencic também por 2 a 0 e terá pela frente nas quartas de final a italiana Jasmine Paolini. 

Nas semifinais, a número dois do mundo poderá enfrentar a americana Coco Gauff, terceira colocada no ranking mundial, que também se classificou para as quartas de final.

--- Resultados desta quinta-feira do WTA 1000 de Wuhan:

. Simples feminino - Oitavas de final:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Liudmila Samsonova (RUS/N.16) 6-3, 6-2

Elena Rybakina (CAZ/N.8) x Linda Nosková (CZE) 6-3, 6-4

Katerina Siniaková (CZE) x Iva Jovic (EUA) 7-5, 6-3

Jessica Pegula (EUA/N.6) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.9) 7-5, 3-6, 6-3

Laura Siegemund (ALE) x Magdalena Frech (POL) 6-4, 7-6 (7/2)

Cori Gauff (EUA/N.3) x Zhang Shuai (CHN) 6-3, 6-2

Jasmine Paolini (ITA/N.7) x Clara Tauson (DIN/N.10) 3-6, 6-1, 3-1 e abandono

Iga Swiatek (POL/N.2) x Belinda Bencic (SUI/N.13) 7-6 (7/2), 6-4

./bds/mcd/dam/aam/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Os 3 maiores diamantes do Brasil vêm desta pequena cidade em Minas Gerais

Israel diz que "todas as partes" assinaram 1ª fase do plano de Trump para trégua em Gaza

Autoridade do Hamas diz que nenhum palestino aceita se desarmar

Traficante Matuê é morto pela polícia em operação contra o CV no Rio

Favoritas vencem e avançam às quartas de final do WTA 1000 de Wuhan

Em 'telefonema positivo', Vieira e Rubio combinam se encontrar em breve

Argélia se classifica para Copa do Mundo de 2026

STF marca julgamento que pode retomar sistema de controle de produção de bebidas

Lula diz que não vai demorar para os mais ricos do país pagarem imposto que devem

'Lapso de memória', diz líder do PL ao explicar citação a Tarcísio em MP

Trump diz que haverá 'desarmamento' na próxima fase do acordo sobre Gaza