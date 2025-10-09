Topo

Notícias

Parada cardíaca e estado grave: família confunde planta tóxica com couve

Tóxica, a Nicotiana glauca é conhecida como "falsa couve" pela sua semelhança com a hortaliça - Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Tóxica, a Nicotiana glauca é conhecida como "falsa couve" pela sua semelhança com a hortaliça Imagem: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/10/2025 15h33

Quatro pessoas foram internadas em Patrocínio (MG) ontem após comerem uma planta tóxica parecida com a couve.

O que aconteceu

Conhecida como "falsa couve" ou "fumo bravo", a Nicotiana glauca é tóxica. A planta é da mesma família da Nicotiana tabacum, que é a folha do fumo. Ela tem alta concentração de uma substância chamada anabasina, que pode causar casos sérios de intoxicação quando ingerida e já foi usada na produção de inseticidas.

Família tinha se mudado recentemente para a chácara e achava que a planta que crescia no quintal era couve. Por causa da semelhança que tem com a hortaliça, eles colheram a Nicotiana glauca, refogaram e serviram no almoço.

Sintomas de intoxicação surgiram rapidamente. Após a refeição, quatro pessoas começaram a se sentir mal-estar, ter dormência nas pernas, fraqueza, dificuldade para respirar e visão embaçada, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, elas também apresentavam "conversa desconexa".

Mulher de 37 anos está em estado mais grave. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória quando era atendida pelos socorristas. Depois de reanimada, foi levada para o hospital da cidade.

As outras vítimas são três homens de 49, 60 e 67 anos. Eles estão internados em estado grave e entubados, mas estáveis, informou a Prefeitura de Patrocínio, em nota.

Atualmente, três vítimas permanecem internadas na Santa Casa, entubadas e em estado grave, porém estáveis. O homem de 67 anos atendido na UPA apresenta boa evolução, já está na enfermaria, consciente, orientado e se alimentando normalmente.
Prefeitura de Patrocínio

Criança de 1 ano e 6 meses ficou em observação. Ela não chegou a comer a planta, mas foi levada para atendimento médico. Ela foi liberada na sequência e passa bem.

Caso será investigado

Vigilância sanitária e epidemiológica do município fizeram vistoria na casa hoje e coletaram amostras da planta. "A secretaria de Saúde reforça a importância de não consumir plantas desconhecidas e de procurar imediatamente atendimento médico em casos de suspeita de intoxicação", disse a administração municipal.

A Polícia Civil também vai apurar o caso. Em nota, a instituição informou que levantamentos preliminares "indicam a possibilidade de envenenamento acidental".

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Cessar-fogo em Gaza dará em 'alívio efetivo' para civis, afirma Itamaraty

CGU diz que Sindicato investigado por descontos escondeu do INSS participação de Frei Chico

Duas fortes explosões são registradas no centro de Cabul, no Afeganistão

"Ninguém será obrigado a deixar Gaza", diz Trump

Execução de homem autista condenado pela morte da filha é suspensa nos EUA

Paes lidera para o governo do RJ em 2026; Flávio Bolsonaro sai na frente para o Senado

São Paulo tem aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave por gripe

Trump diz que "aumentará a pressão" para pôr fim à guerra na Ucrânia

Hamas recebeu garantias de mediadores e dos EUA confirmando fim da guerra, diz chefe do grupo

Plantio da safra 2025/26 de soja atinge 3,9% em MS, abaixo do ritmo de 2024

Principais pontos da ríspida relação entre governo e indígenas no Equador