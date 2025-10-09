Exportações de grãos da Argentina crescem até agosto; destaque para arroz e trigo

São Paulo, 9 - As exportações argentinas de grãos registram forte crescimento em 2025. De janeiro a agosto, o arroz liderou a alta, com aumento de 91% em relação a igual período de 2024, seguido pelo trigo (40%), sorgo (26%), cevada e outros cereais (3%) e milho (1%), segundo dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Ministério da Economia, divulgados nesta quinta-feira, em nota.O avanço do arroz foi puxado pelo arroz descascado e pelo semibranqueado ou branqueado não parboilizado, enquanto no trigo se destacaram os grãos e a farinha. No caso do sorgo, os grãos foram responsáveis pela expansão.Entre os principais compradores dos grãos argentinos estiveram Vietnã, Brasil, Peru, Arábia Saudita, Argélia, Malásia, Chile, Egito, China e Indonésia. Alguns mercados apresentaram crescimento explosivo: Angola (+998%) e Bangladesh (+444%) nas compras de trigo; Líbano (+513%); Egito (+156%) no milho; e Quênia (+89%) no milho e trigo.O governo argentino atribui o desempenho às medidas de incentivo adotadas para estimular o setor exportador, como eliminação de restrições e impostos sobre o arroz, redução de retenções sobre grãos e derivados, simplificação de registros, abertura de mercados (como trigo para a China e arroz em casca para o Panamá) e novas autorizações para eventos geneticamente modificados.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado