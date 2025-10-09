EUA podem demitir controladores de tráfego aéreo que não trabalharem em meio à paralisação do governo, diz secretário

(Reuters) - O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, disse nesta quinta-feira que o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, pode demitir os controladores de tráfego aéreo que repetidamente não comparecerem ao trabalho, afirmando que um aumento nas ausências está causando interrupções aéreas significativas durante a paralisação do governo dos EUA.

"Se tivermos alguns em nossa equipe que não são dedicados como precisamos, vamos dispensá-los", disse Duffy à Fox Business. "Não posso permitir que as pessoas não compareçam ao trabalho."

Ele disse que 90% a 95% dos controladores estão comparecendo todos os dias, apesar de não receberem seus salários por causa da paralisação do governo.

"É uma pequena fração de pessoas que não comparecem ao trabalho que pode criar essa enorme perturbação, e é isso que você está vendo em nossos céus hoje", acrescentou Duffy.

(Reportagem de David Shepardson)