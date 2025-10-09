Topo

Notícias

EUA enviarão 200 soldados para força-tarefa de Gaza, sem operações diretas em Gaza

09/10/2025 20h55

Por Steve Holland e Ismail Shakil

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos enviarão 200 soldados como parte de uma força-tarefa conjunta para a estabilidade de Gaza, sem nenhum norte-americano em campo no enclave palestino, disseram duas autoridades seniores dos EUA nesta quinta-feira.

As autoridades, falando a repórteres sob condição de anonimato, disseram que os 200 seriam o núcleo de uma força-tarefa que incluiria representantes militares do Egito, Catar, Turquia e provavelmente dos Emirados Árabes Unidos.

As autoridades disseram que a localização exata das tropas dos EUA ainda não foi decidida. Mas elas desenvolveriam um centro de controle conjunto e integrariam outras forças de segurança que trabalharão em Gaza para coordenar com as forças israelenses e evitar confrontos.

"Nenhuma tropa dos EUA pretende entrar em Gaza", disse uma das autoridades.

As autoridades disseram que se espera que o acordo de Gaza, uma vez colocado em prática, esfrie as tensões na região e crie condições para negociações sobre mais acordos de normalização entre Israel e nações árabes.

O presidente dos EUA, Donald Trump, em seu primeiro mandato, intermediou o que é conhecido como Acordos de Abraão, acordos de normalização entre Israel e Barein, Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Sudão.

As autoridades disseram que a Arábia Saudita é candidata a um acordo desse tipo com Israel, assim como Indonésia, Mauritânia, Argélia, Síria e Líbano.

